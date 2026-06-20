2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve son maçlar öncesinde liderliğini devam ettirdi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu ikinci maçında ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.

ABD'DEN 2'DE 2 GELDİ

Seattle'da yer alan Lumen Field'da oynanan maçta ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri'ne galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cameron Burgess kendi kalesine ve 43. dakikada Alexander Freeman attı. Bu skorla grupta 2'de 2 yapan ABD, liderliğini sürdürdü. Avustralya ise 3 puanda kaldı. D Grubu’nda oynadığı iki maçı da kazanan ABD, Dünya Kupası’nda son 32 takım arasına kalmayı garantiledi.

ABD - Avustralya maçında 2 gollü galibiyet: Liderliği bırakmadılar

SON MAÇTA RAKİP TÜRKİYE

Amerika Birleşik Devletleri, D Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

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