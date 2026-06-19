Ankara'nın Çankaya ilçesinde özellikle yağışlı havalarda neredeyse hiçbir aracın çıkamadığı yokuş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aracını test etmek için yokuşa getirenler de var, yokuşu çıkmakta zorlandığı için ağlayan sürücüler de...

Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'nde özellikle yağışlı havalarda araçların çıkamadığı dik rampa, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı araçların yokuşu çıkmakta zorlandığı görülüyor. Özellikle yağış sonrası kayganlaşan zeminde yaşanan mücadele, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en meşhur yokuşu! Çıkamadığı için ağlayan da var aracını test etmek için getiren de...

"ABLA YOKUŞU ÇIKAMADIĞI İÇİN AĞLADI"

Sosyal medyada içerik üreticileri tarafından paylaşılan yokuş, sürekli hararetli anlara sahne oluyor. Bu konu üzerine içerikler üreten Atilla Karaca "Yerler ıslakken yokuşları çıkmak çok zor ama yerler kuruyken kolay. Lastik sesleri ve balata kokuları oluyor. Şu an Türkiye'nin en popüler yokuşu burası. Lastikleri kötü olan araçlar çıkamıyor. Yeni araçlar çıkıyor ama eski araçlar çıkamıyor. Burada bir tane abla ağlıyordu. Bu olay ilk onunla başladı. Ne olduğunu anlamak için yanına gittim. ‘Ben buradan çıkamayacağım galiba' dedi. Ben de onu kurtardım" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en meşhur yokuşu! Çıkamadığı için ağlayan da var aracını test etmek için getiren de...

ARABASINI TEST ETMEYE GÖTÜREN BİLE VAR

Aracını test etmek için geldiğini belirten Ada isimli kadın sürücü ise, "Ankara'nın bilinen bu yokuşunu gördüğümde 'Ben de arabamı burada test etmeliyim' dedim. Elektrikli araba testi daha önce görmemiştim, denemek istedim. Biz dün geldik. Bir gün boyunca yağmuru bekledik ama yağmadı. Yağmurlu havada geri geri çıkmaya çalışırken zorlanmıştım. Eğlencenize bakın. Arabanız çıktığında da çıkamadığında da eğleniyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'nin en meşhur yokuşu! Çıkamadığı için ağlayan da var aracını test etmek için getiren de...

Gündem olan yokuşu araçların neden çıkamadığı ise Başkentliler arasında tartışma konusu oldu. Dik yokuşları ve hasarlı yollarıyla gündemden düşmeyen Ankara'nın yollarının ne olacağı, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.



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