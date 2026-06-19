CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine mektup: Dikkat çeken vurgular
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği mektupta partinin zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğini belirterek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, parti içindeki kırgınlık ve dağınıklıklardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye özen göstermeliyiz" mesajı verdi.
- Kılıçdaroğlu, mektubuna, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci mirasını taşıyan güçlü bir kadro olduğunu ifade ederek başladı.
- Partinin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu, adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının CHP çatısı altında vücut bulduğunu belirtti.
- Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ötesine geçerek, kurgusal bir ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
- Partinin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliğinin, olağanüstü koşullarda da parti disiplinini koruyan ve rehberlik eden ortak sözleşme olduğunu ifade etti.
- Temel amacının, milletvekillerinin Meclis'teki iradesini ve emeğini koruyarak, partinin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti.
- Hiçbir kırgınlığa ve dağınıklığa ortam hazırlama lüksünün olmadığını, kenetlenmeye ve dilin birleştirici kılınmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi.
Mektubuna, "Sevgili yol arkadaşım, bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz." ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu, bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının da yine CHP çatısı altında vücut bulduğunu vurguladı.
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Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurgusal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekiyor. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis'teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. On milyonlarca yurttaşımız, partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun."