CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminde yapılanları bir bir ifşa etti. Öztürkmen, "Parti kasasından bazı televizyon kanallarına, gazetelere, sosyal medya hesaplarına 755 milyon TL civarında ödeme yapılmış" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel yönetiminin, bazı basın yayın organlarına ödeme yaptığını iddia etti.

755 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILMIŞ!

Öztürkmen iddiasına ve CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamalar da bulundu. Özgür Özel yönetimi tarafından bazı basın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki insanların karalandığını ifade eden Öztürkmen, "Basın kuruşları vatandaşların haber alma özgürlüğüne göre yayın yapmak zorundalar. Ancak 2024 senesinden bu yana görüyoruz ki bazı televizyon kanalları, gazeteler ya da sosyal medyada trol hesapları özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri karalamak ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi'nin propagandasını yapmaktan başka bir iş yapmadılar. Bütün yayınlar, yorumcular haberler diğer medyalarda yer alan birtakım partimize, belediyelere ve CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik suçlamaları görmezden geldiler. Suçlamaları izleyicilerine göstermediler, haber sakladılar. Bütün bunları bugünkü CHP yönetimini devralan, her türlü parti giderlerini kontrol eden ve inceleyen arkadaşlarımız bize bu bilgileri verdiler. Parti kasasından 2024, 2025 ve 2026'ın ilk dört ayında bazı televizyon kanallarına, gazetelere veya sosyal medyadan trol diye tabir edilen kesimlere ve kişilere 755 milyon TL civarında ödeme yapılmış" diye konuştu.

CHP'li vekilden Özgür Özel'i zora sokacak ifşa: Televizyonlara, gazetelere 755 milyon TL ödemiş!

"KURULTAYIN YAPILMASI OLANAKSIZDIR"

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin Öztürkmen, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddelerine göre tedbir durumun muhafazasını, yani ileride giderilmesi olanaksız olan zararların ortaya çıkmaması için durumun muhafazasını gerektiren bir karardır. Bu nedenle bu durumun muhafazasını gerektiren bir karar ortada dururken toplanan imzalarla ya da başka türlü taleplerle kurultayın toplanması mümkün değil. Bu Hukuk Muhakemeleri Yasası'nın bize vermiş olduğu bir tabiri caizse amir hükümdür. Uymak zorundayız. Yasa buna emrediyor. Varsayalım ki kurultay yapıldı. Bir kişi seçildi. Peki yarın Yargıtay bu kararı bozarsa, bozduktan sonra geriye dönüldüğünde genel başkan Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi olacak? Ya da bu kurultayda seçilecek bir başka üçüncü kişi mi olacak? Bir başka hukuk karmaşası ortaya çıkacak. Bu nedenle de kurultayın yapılması olanaksızdır. Bunlar sadece kamuoyuna yönelik algı operasyonlarının bir parçasıdır" dedi.

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