CHP'de yönetim krizi sürerken Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin "Son çaba da boşa çıkarılırsa millete soracağım. 'Ben ne taraftan yürüyeyim' diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler" dedi. Her ne olursa olsun geceleri uyuduğunu açıklayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi yüzünden o gece uyuyamadığını da anlattı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık koltuğuna oturmasını kabul etmeyen Özgür Özel ve beraberindekilerin arasındaki soğuk savaş ise günden güne artarak devam ediyor.

'OSMANLI' ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Parti içinde ihraç dalgası başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı" ifadeleri dikkat çekmişti.

Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini duyunca uyuyamadım

"O GECE UYKUM KAÇTI, UYUYAMADIM"

Bugün katıldığı programda açıklamalarda bulunan Özel ise ilk defa bir konu için uyuyamadığını açıklayarak; "Stresin en yüksek olduğu zamanda vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, saat 7’de geliyorlarmış dediler. Yattım uyudum. Sırrı Süreyya'nın cenazesinde biri geldi saldırıda bulundu. O gece yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim" dedi.

"MİLLETE SORACAĞIM"

Yeni parti kuracağı iddialarına da değinen Özel, şunları söyledi: "Son çaba da boşa çıkarılırsa millete soracağım. Ben ne taraftan yürüyeyim? Yani yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler. Ondan çok eminim. Ama onu öyle hani gecikmeden veya uzatarak yapacak değilim."

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