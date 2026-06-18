CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, gündemdeki 'yeni parti' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhtemel bir erken seçim ihtimalini de işaret eden Özel, "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel katıldığı bir canlı yayınında soruları cevapladı.

Özgür Özel, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde erken seçim ihtimali ve siyasi hazırlık sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Muhtemel bir erken seçim senaryosuna dikkat çeken Özel, "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeni bir siyasi parti ya da yapılanma iddialarına da değinen Özel, bu sürecin hemen gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak "Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız" dedi.

Özgür Özel

"Hiç kimse merak etmesin, baskın seçime karşı bile hazır olacağız" diyen Özel şunları söyledi:

"HAZIR DURMAK GEREKİYOR"

"Her ihtimale karşı elimizde hazır bir parti olacak, milletvekili listesi verilecek partinin hazır olması lazım. Milletin umutlarını kıramayız. Bir yandan bir partinin uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz, öbür taraftan da hazır durmak gerekiyor"

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Yeni parti kurma iddialarına ilişkin de "CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve bizim A planımız burada kalmak." ifadelerini kullanan Özel, "Tedbirlerinizi aldınız mı?" sorusuna da "Çoktan aldık. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunların hiçbir tanesini bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil. Bular partinin seçime giremez hale geldiği zamanki felaket senaryosu" cevabını verdi.

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