Özgür Özel’den yeni parti iddialarıyla ilgili açıklama!
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, gündemdeki 'yeni parti' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhtemel bir erken seçim ihtimalini de işaret eden Özel, "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız" dedi.
- Özel, bu sene ekim ayında baskın seçim olabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.
- Yeni bir siyasi parti ya da yapılanma iddialarına değinen Özel, bu sürecin hemen gerçekleşmeyeceğini ancak hazırlıkların yapılacağını ifade etti.
- Her ihtimale karşı ellerinde hazır bir parti ve milletvekili listesi olacağını söyledi.
- CHP'nin kendileri için kıymetli olduğunu ve A planlarının CHP'de kalmak olduğunu vurguladı.
- Yeni parti kurma hazırlığı veya hazır birkaç partiye geçme ihtimali gibi tedbirlerin alındığını, ancak bunların partinin seçime giremez hale gelmesi durumundaki felaket senaryosu için geçerli olduğunu dile getirdi.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel katıldığı bir canlı yayınında soruları cevapladı.
Özgür Özel, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde erken seçim ihtimali ve siyasi hazırlık sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
Muhtemel bir erken seçim senaryosuna dikkat çeken Özel, "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Yeni bir siyasi parti ya da yapılanma iddialarına da değinen Özel, bu sürecin hemen gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak "Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız" dedi.
"Hiç kimse merak etmesin, baskın seçime karşı bile hazır olacağız" diyen Özel şunları söyledi:
"HAZIR DURMAK GEREKİYOR"
"Her ihtimale karşı elimizde hazır bir parti olacak, milletvekili listesi verilecek partinin hazır olması lazım. Milletin umutlarını kıramayız. Bir yandan bir partinin uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz, öbür taraftan da hazır durmak gerekiyor"
YENİ PARTİ AÇIKLAMASI
Yeni parti kurma iddialarına ilişkin de "CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve bizim A planımız burada kalmak." ifadelerini kullanan Özel, "Tedbirlerinizi aldınız mı?" sorusuna da "Çoktan aldık. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunların hiçbir tanesini bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil. Bular partinin seçime giremez hale geldiği zamanki felaket senaryosu" cevabını verdi.