Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali arasında imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, anne-bebek sağlığı, ilaç ve aşı geliştirme, tıbbi biyoteknoloji, afet yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık turizmi gibi birçok alanda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.

Türkiye ile Suriye arasında sağlık alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarını kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında Suriyeli mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali ile bir araya geldiklerini ve iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğini genişletecek anlaşmaya imza attıklarını duyurdu.

Ankara-Şam hattında sağlık diplomasisi: Mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır.

Ankara-Şam hattında sağlık diplomasisi: Mutabakat zaptı imzalandı

Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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