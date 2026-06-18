Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapımı süren 11 şehir hastanesine ek olarak İzmir, Muğla, Tokat ve Konya'da yeni şehir hastaneleri için proje çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Diyarbakır'a ikinci bir şehir hastanesi yapılacağını belirten Memişoğlu, sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Yıl sonuna kadar 6 şehir hastanesinin daha hizmete açılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında sağlık yatırımlarından MHRS sistemine, aile hekimliğinden yapay zeka destekli sağlık uygulamalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sağlık altyapısında büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Memişoğlu, halen 27 şehir hastanesinin hizmet verdiğini belirtti. Şehir hastanelerinde yaklaşık 39 bin 630 yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Bakan, bu tesislerde tek ve çift kişilik odalarda yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Yeni şehir hastaneleri geliyor! Bakan Memişoğlu açıkladı, 5 il için düğmeye basıldı

11 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI SÜRÜYOR

Sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Memişoğlu, şu anda 11 şehir hastanesinin inşaat aşamasında olduğunu açıkladı. Bu hastanelerin yaklaşık 6'sının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Bakan, Ordu, Trabzon, Sakarya, Denizli, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'daki şehir hastanelerinin de yapım süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.

Yeni şehir hastaneleri geliyor! Bakan Memişoğlu açıkladı, 5 il için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin de hasta kabulüne başladığını söyledi. İstanbul Sancaktepe'de yapımı devam eden 4 bin yataklı şehir hastanesinin tamamlandığında Avrupa'nın en büyük şehir hastanelerinden biri olacağını ifade etti.

Yeni şehir hastaneleri geliyor! Bakan Memişoğlu açıkladı, 5 il için düğmeye basıldı

Memişoğlu, yapımı süren şehir hastanelerinin yanı sıra yeni projeler için de hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. İzmir, Muğla, Tokat ve Konya'da yeni şehir hastanelerinin planlama ve ihale süreçlerinin sürdüğünü belirten Bakan, Diyarbakır'a ise ikinci bir şehir hastanesi kazandırılacağını söyledi. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla sağlık hizmetlerine erişimin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

SAĞLIK SİSTEMİNE KAPSAMLI DENETİM

Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeni denetim modeline de değinen Memişoğlu, klasik teftiş anlayışının ötesine geçildiğini söyledi. Denetimlerin yalnızca eksikleri tespit etmeyi değil, yöneticileri rehberlik ederek geliştirmeyi de amaçladığını belirten Bakan, hastanelerin alım süreçlerinden personel yönetimine kadar tüm sistemin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

MHRS'DE BEKLEYEN HASTA SAYISI DÜŞTÜ

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yaşanan yoğunluğun azaltılması için önemli adımlar attıklarını belirten Memişoğlu, 2024 yılında yaklaşık 4 milyon kişinin randevu beklediğini söyledi. Yoğunluk yaşanan branşlarda yeni muayene üniteleri açıldığını ve uzman hekim atamalarının ihtiyaçlara göre planlandığını aktaran Bakan, mesai dışı poliklinik uygulamalarıyla kapasitenin artırıldığını kaydetti.

AİLE HEKİMLİĞİNDE YÜZDE 76 BAŞARI

Aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesiyle sağlık hizmetlerinde önemli kazanımlar elde edildiğini ifade eden Memişoğlu, 31 milyon kişinin tarandığını söyledi. Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönlendirilen hastaların yaklaşık yüzde 76'sının sorunlarının aile hekimleri tarafından çözüldüğünü belirten Bakan, gerekli durumlarda aile hekimlerinin doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabildiğini dile getirdi.

TETKİKLERDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Tetkik süreçlerinde yapay zekadan yararlanacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıklayan Memişoğlu, geliştirilen programın doktorlara hastalığa göre hangi görüntüleme yönteminin tercih edilmesi gerektiği konusunda öneriler sunacağını söyledi.

Türkiye'nin sağlık altyapısındaki gelişime de dikkat çeken Bakan Memişoğlu, 2002 yılında ülkede sadece 58 MR cihazı bulunduğunu, bugün ise bu sayının 1.057'ye ulaştığını belirterek, Türkiye'nin sağlık teknolojileri ve altyapısı açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

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