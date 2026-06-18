Survivor 2026'da büyük finale giden yolda ilk finalist belli oldu. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından adını finale yazdırmayı başaran Mert Nobre, hem yarışmadaki performansıyla hem de spor kariyeriyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. İlk finalist olan yarışmacının takipçileri ''Mert Nobre nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne, futbolu ne zaman bıraktı?'' sorularını gündeme getirdi.

Survivor 2026 yarı final karşılaşmalarında rakipleriyle mücadele eden Mert Nobre, gösterdiği başarılı performansla finale kalmayı başardı. Final öncesinde yaptığı açıklamalarda yarışmada kalan isimlerin tamamının şampiyonluk potansiyeline sahip olduğunu belirten deneyimli yarışmacı, hedefinin finalde yer almak olduğunu ifade etmişti. Peki, Mert Nobre nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne, futbolu ne zaman bıraktı?

Mert Nobre nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne, futbolu ne zaman bıraktı? Survivor 2026 ilk finalist Nobre oldu!

MERT NOBRE NERELİ?

Survivor 2026'da finale yükselen ilk yarışmacı olan Mert Nobre, Brezilya'nın Jatei kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Nobre, daha sonra Türkiye'ye gelerek uzun yıllar Süper Lig'de forma giydi ve Türk vatandaşlığına geçti.

Mert Nobre nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne, futbolu ne zaman bıraktı? Survivor 2026 ilk finalist Nobre oldu!

NOBRE KAÇ YAŞINDA?

Mert Nobre 6 Kasım 1980 doğumludur. 45 yaşında olan Nobre futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük yaptı. Şimdi Survivor 2026 performansıyla gündemde yer alıyor.

Mert Nobre nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne, futbolu ne zaman bıraktı? Survivor 2026 ilk finalist Nobre oldu!

MERT NOBRE GERÇEK ADI NE?

Futbolseverlerin Mert Nobre adıyla tanıdığı yarışmacının gerçek adı Márcio Ferreira Perreira Nobre'dir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmesinin ardından "Mert Nobre" adını kullanmaya başladı.

Mert Nobre nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne, futbolu ne zaman bıraktı? Survivor 2026 ilk finalist Nobre oldu!

NOBRE FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKTI?

Uzun yıllar Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen Mert Nobre futbolu 38 yaşındayken 2019 yılında bıraktı. Son resmi maçına Gençlerbirliği formasıyla çıktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi.

Mert Nobre nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne, futbolu ne zaman bıraktı? Survivor 2026 ilk finalist Nobre oldu!

SURVİVOR NOBRE FİNALE Mİ KALDI?

Survivor 2026 yarı final karşılaşmalarının ardından Mert Nobre adını finale yazdıran ilk yarışmacı oldu. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Nobre, büyük finalde şampiyonluk mücadelesi verecek isimler arasındaki yerini aldı.

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