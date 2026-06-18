Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini açıkladı. Uşakov, açıklamasında Putin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmeye de dikkat çekti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yürütülebilecek yeni müzakere süreçleri için platform sağlamaya hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, Moskova ile Kiev arasında daha önce çeşitli müzakere turlarının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini anımsatarak, görüşmede Ukrayna krizine ilişkin konuların da ele alındığını belirtti.

"TÜRKİYE PLATFORM SAĞLAMAYA HAZIR"

Türkiye'nin süreçteki rolüne değinen Uşakov, "Türk yetkilileri, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakereler için platform sağlamaya hazır olduklarını teyit etti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uşakov, Ukrayna'nın son dönemde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeyi yakınlaştırmadığını savundu.

AVRUPA'NIN YAKLAŞIMINI ELEŞTİRDİ

Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne de değinen Uşakov, zirvede Ukrayna konusunun ele alındığını belirterek Avrupa ülkelerinin savaşa ilişkin yaklaşımını eleştirdi. Uşakov, bazı Avrupalı liderlerin savaşın sürmesi gerektiği yönünde hareket ettiğini öne sürerek, sahadaki durumun Ukrayna lehine olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Kremlin yetkilisi ayrıca, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in Rusya'yı ziyaret etmelerinin beklendiğini ancak ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini kaydetti.

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