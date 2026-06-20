2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda dengeleri değiştiren bir sonuç geldi. Grubun ikinci hafta karşılaşmasında ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve son maçlar oynanmadan adını son 32 turuna yazdırdı. Milli maç öncesi ''ABD gruptan çıktı mı, Türkiye Paraguay'a yenilirse elenir mi?'' soruları ise gündeme getirildi.

Türkiye Paraguay'a yenilirse elenir mi? ABD gruptan çıktı mı? Türkiye Paraguay'ı yenerse ne olur? soruları gündemin merkezine oturdu. D Grubu'nda ikinci maçların tamamlanmasına yaklaşılırken millilerin üst tura çıkma ihtimali ve muhtemel senaryolar futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Türkiye Paraguaya yenilirse elenir mi? ABD son 32 turunu garantiledi!

TÜRKİYE PARAGUAY'A YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Türkiye'nin Paraguay karşısında mağlup olması halinde grup aşamasında ikinci yenilgisini almış olacak. Türkiye Paraguay'a yenilirse Dünya Kupası'ndan elenir. Kaybetmesi halinde ay-yıldızlı ekip puansız kalacağı için son maçlar oynanmadan turnuvaya veda edecek.

Türkiye Paraguaya yenilirse elenir mi? ABD son 32 turunu garantiledi!

ABD GRUPTAN ÇIKTI MI?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, ilk maçta Paraguay'ı 4-1, ikinci maçta ise Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. İki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ABD son hafta maçları öncesinde son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. ABD son grup maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Paraguaya yenilirse elenir mi? ABD son 32 turunu garantiledi!

TÜRKİYE PARAGUAY'I YENERSE NE OLUR?

Millilerin Paraguay'ı yenmesi halinde puanı 3'e yükselecek ve gruptan çıkma umutlarını son haftaya taşıyacak. Bu senaryoda Türkiye'nin hem grup ikinciliği hem de grup liderliği dahil olmak üzere çeşitli üst tur ihtimalleri devam edecek. Ayrıca en iyi üçüncüler arasına girme şansı da korunacak.

Türkiye Paraguaya yenilirse elenir mi? ABD son 32 turunu garantiledi!

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR, TUR ATLAMA İHTİMALLERİ NELER?

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında puan eşitliği halinde ikili averaj sistemi uygulanacak.

Paraguay'a kaybetmemiz durumunda ikinci maçların ardından Dünya Kupası'na veda edeceğiz.

Paraguay'ı yenmemiz halinde ise grup liderliği dahil olmak üzere tüm üst tur ihtimalleri devam edecek.

Beraberlik durumunda da şansımız sürecek. Ancak son grup maçında ABD'yi mağlup etmemiz gerekecek.

Türkiye Paraguaya yenilirse elenir mi? ABD son 32 turunu garantiledi!

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Paraguaya yenilirse elenir mi? ABD son 32 turunu garantiledi!

TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, grup aşamasındaki son sınavında ABD ile karşılaşacak. D Grubu'nun son hafta mücadelesi 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te oynanacak.

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