2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavından istediği sonuçla ayrılamayan A Milli Futbol Takımı, gözünü şimdi Paraguay karşılaşmasına çevirdi. D Grubu'nda Avustralya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından ay-yıldızlı ekip için ikinci maç son derece kritik. Paraguay-Türkiye maç kadrosu şekillenmeye başlarken ''Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?'' soruları gündemde getirildi.

Milli takımımızın aldığı Avusturalya mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın Paraguay mücadelesi öncesinde kadroda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Özellikle ilk maçın ardından yapılan değerlendirmeler ve futbolcuların performansları, Paraguay karşılaşmasında farklı bir ilk 11'in sahaya çıkabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Peki, Paraguay maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte, Paraguay-Türkiye maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Paraguay-Türkiye maç kadrosu şekilleniyor! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

PARAGUAY-TÜRKİYE MAÇ KADROSU NASIL OLACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda kritik öneme sahip Paraguay karşılaşması öncesinde A Milli Takım'da gözler teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihine çevrildi. Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik heyetin kadroda bazı değişiklikler yapması öngörülüyor.

Kalede Uğurcan Çakır'ın görevine devam etmesi beklenirken, savunma hattında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Orta sahada ise Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in takımın oyun planındaki en önemli isimler arasında yer alması bekleniyor.

Paraguay-Türkiye maç kadrosu şekilleniyor! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Paraguay maçı öncesinde en çok merak edilen isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Avustralya karşılaşmasında ilk 11'de görev alan milli futbolcunun bu kez yedek kulübesinde başlayabileceği konuşuluyor.

Montella'nın hücum hattında farklı alternatifleri değerlendirdiği belirtilirken, Kerem'in yerine daha doğal bir santrfor tercih edebileceği ifade ediliyor.

Vincenzo Montella Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ya da Can Uzun'dan birine ilk 11'de yer verecek.

Paraguay-Türkiye maç kadrosu şekilleniyor! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Avustralya karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girerek etkili bir performans gmsteren Kenan Yıldız'ın Paraguay maçında ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Genç millimiz oyuna girdikten sonra hücum hattına hareketlilik kazandırmış ve rakip savunmaya zor anlar yaşatmıştı.

Teknik heyetin performansından memnun kaldığı Kenan'ın, Paraguay karşısında ilk düdükle birlikte sahada olması öngörülüyor.

Paraguay-Türkiye maç kadrosu şekilleniyor! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

ARDA GÜLER HANGİ MEVKİİDE OYNAYACAK?

A Milli Takım'ın hücum organizasyonlarında en önemli kozlarından biri olarak görülen Arda Güler'in Paraguay karşısında takımın hücum liderlerinden biri olması bekleniyor. Montella'nın Arda'yı forvet arkasında, kaleye daha yakın bir pozisyonda değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

Paraguay-Türkiye maç kadrosu şekilleniyor! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

Millilerin 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.

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