2026 Dünya Kupası'nda Uruguay-Suudi Arabistan karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak maçın önüne geçen asıl gündem, Uruguay kafilesinin ABD'de yaşadığı havaalanı krizi oldu. Güney Amerika ekibinin ülkeye giriş işlemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle otele saatler sonra ulaşabildiği, bu nedenle planlanan antrenman programının aksadığı ve takımın maça yeterli hazırlık yapamadan çıkmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Dünya Kupası'nda bazı ülkelere yönelik vize ve giriş tartışmaları sürerken, ABD kaynaklı yeni bir organizasyon skandalının mağduru bu kez Uruguay oldu. Saatler süren gecikmeler ve yoğun güvenlik prosedürleri nedeniyle kafilenin hazırlıkları aksarken, takımın maça adeta antrenmansız çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi.

NELER YAŞANDI?

Meksika'nın Cancún kentinden kalkan charter uçağı, idari ve evrak sorunları nedeniyle uzun süre rötar yapınca takımın hazırlık süresi ciddi şekilde kısıtlandı. Florida'nın Fort Lauderdale kentine saatler kala varabilen Uruguay heyeti, burada da bagajların ve takım otobüsünün didik didik arandığı, uyuşturucu ve patlayıcı tespit köpeklerinin de dahil edildiği çok sıkı bir güvenlik kontrolünden geçirildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken gecikmeli ve gergin varış, Marcelo Bielsa'nın öğrencilerinin doğrudan yeşil sahaya odaklanmasını zorlaştırdı.

Karşılaşmaya daha baskılı başlayan Uruguay, ilk dakikalarda rakip ceza alanında topla buluşsa da aradığı tehlikeli pozisyonları üretmekte başarılı olamadı. Rakibinin erken baskısını kısa sürede dengeleyen Suudi Arabistan ise topu her kazandığında dikine paslarla ileri çıkmaya çalıştı ancak Uruguay'ın savunma dörtlüsü ve onların hemen önünde konumlanan Ugarte geçit vermedi. Karşılıklı hamlelerle başlayan mücadelenin temposu ilerleyen dakikalarda artsa da iki takımın taktik savaşı ilk anlarda skoru değiştirmedi.

Dünya Kupası'nda akılalmaz rezalet! Yıldız futbolcuları K9 köpekleriyle aradılar, antrenman yapamadan sahaya çıkardılar

80. dakikada sol taraftan gelişen Uruguay atağında, Vinas'ın kafa vuruşunda kaleci Al Owais'ten dönen topu Maxi Araujo, tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

26 yaşındaki Maxi Araujo, Diego Forlan’ın 2002’de Senegal’e attığı golden bu yana Uruguay formasıyla çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol atma başarısı gösteren ilk oyuncu oldu.

Uruguay'ın kalan bölümde yoğun baskı kursa da gol bulamadığı karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

MUSLERA 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Galatasaray'ın kalesini uzun yıllar koruyan Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı formasıyla 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşadı.

2010, 2014, 2018 ve 2022'de milli takım kadrosunda yer alan deneyimli file bekçisi, 2022 Katar'da gruptaki 3 maçta da forma şansı bulamamıştı.

Dünya Kupası'nda akılalmaz rezalet! Yıldız futbolcuları K9 köpekleriyle aradılar, antrenman yapamadan sahaya çıkardılar

FIRTINA, ERTELEMEYE NEDEN OLMADI

Stat yakınlarında çıkan fırtınanın maçın ertelenmesine neden olup olmayacağı FIFA tarafından yakından takip edildi.

Dünya Kupası'nda akılalmaz rezalet! Yıldız futbolcuları K9 köpekleriyle aradılar, antrenman yapamadan sahaya çıkardılar

Miami'de protokoller gereği stadın 8 mil yakınında şimşek çakması halinde maça 1 saat ara veriliyor ve seyircilere sığınacak bir yer bulmaları tavsiye ediliyor.

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