Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, “Plus” aboneliğinin fiyatını açıkladı. Yeni aylık ücretin yurt dışında 2,99 dolar, Türkiye’de ise 41,99 TL olarak belirlendi. Paket kişiselleştirilmiş bir çok özelliğiyle kullanıcılara yeni bir deneyim fırsatı sunmayı planlıyor.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması WhatsApp, “Plus” aboneliğinin fiyatını belirledi. Yeni abonelik modelinin, genişletilmiş özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedeflediği belirtilirken, aylık ücretin yurt dışında 2,99 dolar, Türkiye’de ise 41,99 TL olarak belirlendiği açıklandı.

WhatsApp Plus fiyatı belli oldu! İşte Türkiye ücreti

30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ

WhatsApp ayrıca yeni abonelik için kullanıcılara 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunuyor. Bu süreyle kullanıcıların yeni özellikleri deneyimlemesinin amaçlandığı ifade ediliyor. Yeni premium özelliklerin kullanıcılar tarafından merakla karşılandığı belirtilirken, fiyatlandırmanın mevcut döviz kurları dikkate alındığında küresel ölçekte uygun seviyede olduğu değerlendiriliyor.

WhatsApp Plus fiyatı belli oldu! İşte Türkiye ücreti

Yeni abonelik modeliyle birlikte sunulan özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Uygulamanın logosu ve genel teması kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebiliyor. Sohbet deneyimini daha eğlenceli hale getiren animasyonlu ve hareketli efektlere sahip çıkartma paketleri de kullanıma sunuluyor. Sohbet sabitleme sınırı ise 3’ten 20’ye çıkarılırken, kullanıcıların belirli kişi ve gruplar için özel bildirim sesleri atayabilmesine imkân tanınıyor. Ayrıca sohbet listelerinin kişisel tercihlere göre kategorize edilerek daha düzenli bir kullanım sunması da sağlanıyor.

Türkiye’de kademeli olarak kullanıma sunulan abonelik modelinin, ilerleyen dönemde isteğe bağlı bir “premium” deneyim olarak yaygınlaşması bekleniyor.

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