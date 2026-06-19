TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile Vergi Usul ve Kanunu'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre bazı vergi mükellefleri için yeni bir zorunluluk getirildi. Peki yeni uygulama kimleri ilgilendiriyor? Kimler muaf tutulacak? İşte detaylar...

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle, birçok mükellef için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale geliyor. Düzenlemeye göre kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kolektif ve adi komandit şirketler elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Özel Tüketim Vergisi kapsamında kayıt ve tescile tabi malların ilk alımında adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler de kapsamda yer alacak.

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MUAF TUTULANLAR

Zorunluluk dışında kalanlar ise talep etmeleri halinde sisteme dahil olabilecek. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan malul ve engelliler için ise elektronik tebligat zorunluluğu uygulanmayacak.

Düzenleme Meclis'ten geçti, vergide yeni zorunluluk! Kimleri ilgilendiriyor, kimler muaf?

SİSTEMDEN ÇIKIŞ ŞARTLARI

Düzenleme ile sistemden çıkış şartları da yeniden belirlendi. Buna göre tüzel kişiler ticaret sicil kayıtlarının silinmesiyle, gerçek kişiler ise ölüm veya gaiplik halinde sistemden çıkarılacak. Zorunlu kullanıcılar, mükellefiyetin sona ermesinden beş yıl sonra talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek.

İsteğe bağlı sisteme dahil olanlar talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak, elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu gerektiren diğer haller bulunmamak şartıyla elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak.

65 yaşını doldurmuş kişiler, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak.

AKARYAKIT VE LPG'DE TEMİNAT TUTARI 5 KATINA ÇIKTI

Elektronik tebligatın, iletildiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı da hükme bağlandı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik tebligat altyapısını kurma ve uygulama usullerini belirleme konusunda yetkili olacak. Akaryakıt ve LPG gibi lisansa tabi sektörlerde ise vergi tahsil güvenliği için teminat tutarını artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarıldı.

Kanun'da yapılan değişikliğe göre, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elektronik tebligat sistemine dahil olanlar, yeni bir başvuru yapmaksızın elektronik tebligat sistemini kullanmaya devam edecek.

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