Altın fiyatları Orta Doğu'dan gelen haber akışına göre yön arayışını sürdürüyor. ABD ile İran'ın 'anlaşma' haberleriyle yükselişe geçen altın, tarafların bugün yapacağı görüşmenin iptal edilmesi üzerine sert düştü. Altının gram fiyatı dünkü kapanışa göre yaklaşık 200 lira değer kaybederken, altının geleceği merak konusu oldu. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altında milyonları korkutan Fed senaryosuna dikkat çekti.

YIL SONU TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ Goldman Sachs daha önceki açıklamalarında yıl sonu ons altın tahminini 5.400 dolar olarak açıklamıştı. Banka beklentisini 500 dolar düşürdü. Banka analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven yayımladıkları raporda, aralık ayı için yeni altın fiyat tahmini seviyesini 4 bin 900 dolar olarak belirledi.



ORTA VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR Bankanın tahminine göre altın yılın ikinci yarısında yine değer kazanmaya devam edecek. Fakat yükseliş bir önceki beklentiye göre sınırlı kalacak. Analistler kısa vadeli aşağı yönlü risklere rağmen orta vadeli altın fiyat tahmini beklentilerinde yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu bildirdi.

GÖZLER FED'DE Goldman Sachs analistleri Fed'in son toplantısına da dikkat çekti. Toplantının şahin tonda geçtiğini belirten analistler, Fed'in yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğini savundu.

FED FAİZ ARTIRIRSA... Fed'in olası bir faiz artırımında altına olan talebin zayıflaması bekleniyor. Goldman Sachs analistleri böyle bir durumda ons altın tahmininin 4.400 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ABD-İran görüşmelerinin iptal edilmesiyle altın güne düşüşle başladı. Dün 6.400 liranın üzerine çıkan gram altın, günü 6 bin 342 liradan tamamlamıştı. Yeni güne ise 6.182 lira seviyelerinde başlayan gram altın 6.200 lira seviyelerinde dengelendi. Ons altın ise saat 10.45 itibarıyla 4.121 dolar seviyesinde bulunuyor.

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