Çin’de bir insansı robotun sokakta dilenirken görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu. Şarj masrafları için yardım isteyen robotun önünde bozuk para toplamak için bir tabak bulunurken, dijital ödeme yapmak isteyenler için bir QR kod da yer aldı.

Birçok kişi robotların gelecekte insanların işlerini elinden alacağından endişe ederken, Çin’de yaşanan ilginç bir olay dikkat çekti. Siçuan eyaletinde bir sokakta diz çökmüş halde para isteyen insansı bir robot görüntülendi.

“ŞARJ OLMAK İÇİN PARAM YOK”

Sosyal medyada hızla yayılan videoda robotun ellerini birleştirerek yoldan geçenleri selamladığı görüldü. Yanındaki LED ekran ve hoparlörden ise “Şarj olmak için paramız yok” ve “Lütfen elektrik faturamıza yardım edin” mesajları yayınlandı. Robotun önünde bozuk para toplamak için bir tabak bulunurken, dijital ödeme yapmak isteyenler için bir QR kod da yer aldı.

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Robotun arkasındaki kişi ya da grubun kim olduğu henüz bilinmiyor. Ancak görüntülerdeki modelin yaklaşık 16 bin dolar değerindeki Unitree G1 adlı insansı robot olduğu belirlendi. Olayın bir reklam çalışması, performans sanatı ya da sıra dışı bir gelir elde etme yöntemi olup olmadığı konusunda internette çok sayıda yorum yapıldı.

“ÖNCE İŞİMİZİ ALDILAR, ŞİMDİ PARAMIZI ALIYORLAR”

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülere esprili tepkiler verdi. Bazıları “Artık dilencilerin yerini de robotlar alıyor” derken, bazıları da “İş piyasası o kadar kötü ki robotlar bile dilenmek zorunda kalıyor” yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise “Önce işlerimizi aldılar, şimdi de paramızı alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu da oldu! Sokakta dilenen robotu görenlerin ağzı açık kaldı! Şarj param yok

Öte yandan birçok kişi, bu kadar pahalı bir robotun neden para toplamak için kullanıldığını sorguladı. Bazı yorumcular bunun oldukça kârlı bir yöntem olabileceğini savunurken, bazıları da robotun sahibinin bu yolla kolay gelir elde ettiğini öne sürdü. Ancak görüntülere tepki gösterenler de vardı. Bazı kullanıcılar insanların paralarını bir robota vermesini eleştirerek, yardımın öncelikle ihtiyaç sahibi insanlara yapılması gerektiğini savundu.

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