Şişli Belediyesi, bazı basın mecralarında yer alan “6,2 milyon liralık kokteyl menüsü” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve çarpıtma olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin kurum içi bir harcama olmadığı, evlenecek çiftlere ücret karşılığında sunulan bir hizmet olduğu kaydedildi. Ayrıca, bu hizmetin 1999 yılından bu yana belediye veya iştirak şirketleri tarafından verildiği ifade edildi.

Şişli Belediyesi, basında yer alan "Şişli'de Gold Kokteyl Menüsüne 6,2 Milyon" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve tamamen çarpıtma olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Kokteyl Alımı ve Organizasyon Alımı İşi ihalesi, Belediyemiz tarafından kurum içi bir harcama olmayıp, Maçka Evlendirme Dairesi ve Derviş Eroğlu Kültür Merkezi'nde nikah kıydıracak çiftlere yönelik, ücreti karşılığında 'kokteyl' hizmeti verilmesi kapsamında yapılan açık ihaledir." ifadelerine yer verildi.

İhalenin 17 Şubat 2026 tarihinde 2026/117774 ihale kayıt numarasıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

EN DÜŞÜK TEKLİFİ SUNAN FİRMAYLA ANLAŞILDI

"İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerde kokteyl menüsü ve organizasyon hizmet alımını kapsayan ilgili ihale için 2 firma katılım sağlamış olup, Azur Organizasyon Turizm Taşımacılık Eğitim ve Reklam Hizmetleri Pazarlama Ltd. Şti. 12 milyon 400 bin lira bedel, HK Davet Organizasyon Catering İnşaat Gayrimenkul Kargo Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6 milyon 200 bin lira bedel ile ihale sonuçlanmıştır.

En düşük teklifi sunan firmayla ilgili bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Açık olarak yapılan bir ihalede en düşük ve geçerli teklifi veren firma hangisi ise ihaleyi o firma alır. İhalenin sonucuna yönelik de bir itiraz olmamıştır."

1999'DAN BERİ BU HİZMET VAR

Açıklamada, Şişli Belediyesine ait evlendirme dairelerinde nikah kıydıran çiftler için kokteyl hizmetinin 1999 yılından bu yana belediye veya iştirak şirketleri tarafından verildiği, ayrıca 20 Mayıs'tan bu yana Şişli Belediye Başkan Vekili olarak Ali İkram Tuna'nın görevini sürdürdüğü belirtildi.

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