İngiliz basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'ı ekonomik olarak izole edecek "kara ablukası" planını masaya yatırdı. Planın hayata geçmesi için Tahran'ın komşularına sınır kapılarını kapatma baskısı yapılması öngörülürken, Türkiye'nin söz konusu senaryoya sıcak bakmayacağı ileri sürüldü.

Giderek azalan mühimmat stokları nedeniyle hareket alanı daralan ve füze savaşında adeta çaresiz kalan ABD, Tahran yönetimini askeri güç yerine ekonomik olarak felç edecek yeni bir yola başvurmak için kolları sıvadı.

İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Oval Ofis’te gerçekleştirdiği zirvede, İran’ı dünyadan tamamen izole edecek "kara ablukası" seçeneği ele alındı.

İngiliz basını, iki ülkenin İran’ı zor durumda bırakmak için askeri ve askeri olmayan tüm yöntemleri masaya yatırdığını yazdı. Masadaki en zor seçenek ise İran’ın komşu ülkelerle olan sınır kapılarına kilit vurarak dış dünyayla temasını tamamen kesmek.

Trump’ın İran’ı çembere alma planında Türkiye engeli! İngiliz basını perde arkasını yazdı

İNGİLİZ BASINI TÜRKİYE FAKTÖRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Planın hayata geçebilmesi için ABD ve İsrail’in, İran ile kara sınırı bulunan sekiz komşu ülkeye sınır kapılarını kapatmaları yönünde ağır bir diplomatik baskı uygulaması gerekiyor.

İngiliz basınına konuşan yetkililer, "Washington yönetimi, özellikle Irak ve Pakistan gibi ülkeleri bu zincirin "zayıf halkaları" olarak değerlendiriyor." dedi.

Ankara'nın jeopolitik gerçekleri ve ekonomik ilişkileri sebebiyle bu plana onay vermeyeceği kesin gözüyle bakılırken, Washington ve Tel Aviv'in rotayı Türkiye dışındaki kilit aktörlere çevirmesi bekleniyor.

İsrailli gazeteci Barak Ravid de iddiaları temkinli karşıladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve ABD'nin İran'a kara ablukası uygulamayı değerlendirdiği" yönündeki haberler öncesinde "Acaba biri haritaya bakmayı ya da bir saniyeliğine düşünmeyi akıl etti mi?" ifadelerini kullanan Ravid, planın sahadaki uygulanabilirliğine ilişkin soru işaretlerine dikkat çekti.

"ÇİN KORKUSU"

Kara ablukası hamlesinin arkasında, İran’ın Çin ile yaptığı yeni askeri anlaşmaların önüne geçme hedefi de var. Tahran’ın Pekin’den teslim almayı beklediği 70 milyon dolar değerindeki omuzdan atılan hava savunma sistemlerinin (MANPADS) Bandar Abbas ve Çabahar limanları üzerinden ülkeye sokulması planlanıyor. ABD, sürdürdüğü deniz ablukasıyla bu sevkiyatları k kesmeyi amaçlarken kara hatlarını da kapatarak çemberi tamamen daraltmak istiyor.

Öte yandan uzmanlar, kara ablukasının uygulanmasının sahada son derece zor olduğuna değindi. Bazı istihbarat kaynakları ise planın, İran yönetiminin dikkatini başka yöne çekmek amacıyla basına sızdırılmış bir aldatmaca olabileceğini değerlendirmeye başladı.

BEYAZ SARAY: TÜM SEÇENEKLER MASADA

Sıcak temasların yeniden tırmandığı bölgede ABD, geçtiğimiz saatlerde Ürdün’deki üslerine düzenlenen saldırılara cevap olarak İran’a yönelik geniş çaplı saldırı düzenledi.

Oval Ofis’teki görüşmenin ardından açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Trump'ın elinde tüm seçenekler mevcut" diyerek kara ve deniz ablukası dahil olmak üzere askeri ve ekonomik yaptırımların en üst seviyeden uygulanmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası