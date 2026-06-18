CHP'den Gökhan Günaydın kararı! Tedbir kararı kaldırıldı
Tedbirli olarak ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP'li İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantıda Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın’ın görevine geri dönmesi bekleniyor.
- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekili unvanları TBMM internet sitesinden kaldırıldı.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.
- Sarı, haklarında şaibe bulunan ve kamuoyunda tartışılan milletvekillerinin disiplin sürecine alındığını belirtti ve yargı sürecinin ardından aklanmaları durumunda kapılarının açık olacağını söyledi.
- Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kaldırıldı ve Günaydın'ın göreve dönmesi bekleniyor.
- Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili şunlardır: Ensar Aytekin (Balıkesir), Ali Mahir Başarır (Mersin), Gökhan Günaydın (İstanbul), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Özgür Karabat (İstanbul), Umut Akdoğan (Ankara), Veli Ağbaba (Malatya), Turan Taşkın Özer (İstanbul), Burhanettin Bulut (Adana).
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında parti içinde tansiyon yükselmiş, peş peşe kararlar alınmıştı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılmıştı.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.
Sarı “Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Karar oy birliğiyle alınmıştır” demişti.
"KAPIMIZ AÇIK" MESAJI
Yargı sürecinin işlediğini belirten Sarı “Önümüzdeki dönemde bu arkadaşlarımız kendilerini yargı karşısında savunma durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Aklandıktan sonra arkadaşlarımıza kapımız açık kalmaya devam edecek” mesajını vermişti.
TEDBİR KARARI KALDIRILDI
CHP Grup Başkanvekilliği silinen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki yeni bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantıda, tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili ve 2 üyenin tedbir kararına yaptığı itirazları değerlendirdi. Toplantıda alınan kararla Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kaldırıldı. Günaydın’ın görevine geri dönmesi bekleniyor.
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Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili kim?
|Milletvekili
|İl
|Ensar Aytekin
|Balıkesir
|Ali Mahir Başarır
|Mersin
|Gökhan Günaydın
|İstanbul
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|Bursa
|Özgür Karabat
|İstanbul
|Umut Akdoğan
|Ankara
|Veli Ağbaba
|Malatya
|Turan Taşkın Özer
|İstanbul
|Burhanettin Bulut
|Adana