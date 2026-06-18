Tedbirli olarak ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP'li İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantıda Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın’ın görevine geri dönmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında parti içinde tansiyon yükselmiş, peş peşe kararlar alınmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.

Sarı “Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Karar oy birliğiyle alınmıştır” demişti.

CHP'den Gökhan Günaydın kararı! Tedbir kararı kaldırıldı

"KAPIMIZ AÇIK" MESAJI

Yargı sürecinin işlediğini belirten Sarı “Önümüzdeki dönemde bu arkadaşlarımız kendilerini yargı karşısında savunma durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Aklandıktan sonra arkadaşlarımıza kapımız açık kalmaya devam edecek” mesajını vermişti.

Gökhan Günaydın

TEDBİR KARARI KALDIRILDI

CHP Grup Başkanvekilliği silinen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki yeni bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantıda, tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili ve 2 üyenin tedbir kararına yaptığı itirazları değerlendirdi. Toplantıda alınan kararla Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kaldırıldı. Günaydın’ın görevine geri dönmesi bekleniyor.

Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili kim?

Milletvekili İl Ensar Aytekin Balıkesir Ali Mahir Başarır Mersin Gökhan Günaydın İstanbul Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa Özgür Karabat İstanbul Umut Akdoğan Ankara Veli Ağbaba Malatya Turan Taşkın Özer İstanbul Burhanettin Bulut Adana

Haberle İlgili Daha Fazlası