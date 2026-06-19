Anadolu Ajansı • Siverek
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 6 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa Siverek'te mercimek hasadında çalışan 6 işçi, öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçiler tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda kişi tedavi altına alındı.
6 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Uzunziyaret Mahallesi'nde mercimek hasadında çalışan 6 kişi, öğle yemeğini yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K. (62), M.K. (34), V.K. (30), C.A. (16), A.A. (39) ve M.A. (14), gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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