Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amaçlarının platformları yasaklamak değil, çocukların güvenliğini sağlayacak denetim mekanizmalarını oluşturmak olduğunu belirten Göktaş, Roblox'un yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin son kararın mahkemeye ait olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roblox'un Türkiye'deki erişim engeline ilişkin yürütülen süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Göktaş, dijital platformlara yönelik hedeflerinin yasaklama değil, etkin denetim sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye'de geniş kullanıcı kitlesine sahip oyun platformları için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Göktaş, yaş doğrulama sistemleri, içerik sınıflandırmaları ve ebeveyn denetimlerinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Özellikle çocukların çevrim içi ortamda karşılaşabileceği risklere dikkat çeken Bakan Göktaş, küçük yaştaki kullanıcıların uygunsuz kişilerle iletişime geçmesinin önüne geçmek istediklerini belirtti.

Türkiye'de Roblox için yeni dönem kapıda! Şartlar tek tek sıralandı

Göktaş, "Bizim amacımız oyun kapatmak veya yasaklamak değil. Her zaman onu söyledik. Bir düzenleme getirmek, bir model getirmek. Biz bir içerik uygunsuzsa bir temsilci istiyoruz, bir muhatap istiyoruz. Bizim amacımız tam olarak bu. Çocuklara uygun olmayan içeriklerin kontrol edilebilmesini istiyoruz. Diğer yandan 65 yaş veya 50 yaşındaki bir adamın 13 yaşındaki bir çocuk rolüne girip, 13 yaşındaki bir çocukla chatleşmesini istemiyoruz. Bunu engellemek istiyoruz. Dolayısıyla bu içeriklerin düzgün bir şekilde kontrol edilmesini, çocuklarımızın zihinsel, psikolojik, bireysel gelişimlerine uygun şekilde yürütülmesini istiyoruz. Ama şunu dedik; bu şartlara uyanlara da sistemimiz açık" şeklinde konuştu.

"ENGEL KARARINI BAKANLIK ALMADI"

Roblox'a yönelik erişim engelinin bakanlık tarafından alınmış bir karar olmadığını hatırlatan Göktaş, sürecin yerel mahkeme kararıyla başladığını ifade etti. Şirket yetkililerinin uzun süredir Türkiye ile temas halinde olduğunu aktaran Göktaş, Roblox'un Türkiye'ye özel yaş doğrulama ve güvenlik uygulamaları konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Mevcut aşamada Roblox'un muhatabının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, platformun gerekli şartları yerine getirmesi halinde devletin yaklaşımının olumlu olduğunu dile getirdi. Ancak erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda nihai kararın yine yargı mercileri tarafından verileceğini belirtti.

Göktaş, "Önemli olan çocukların güvenliğini sağlayacak denetim sistemlerinin kurulması. Şartlar yerine getirildiğinde süreç ilgili kurumlar ve mahkeme tarafından değerlendirilecektir" mesajını verdi.

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