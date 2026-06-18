Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'a Türkiye'de getirilen erişim engeli, 680 günün ardından resmen kaldırıldı. Engelin kalkması sonrası platform yeniden erişime açıldı.

Popüler çevrimiçi oyun ve oyun oluşturma platformu Roblox, Türkiye'de yaklaşık iki yıldır devam eden erişim engelinin ardından yeniden kullanıma açıldı.

YASAKLAMA KARARI RESMEN KALDIRILDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2024 yılının Ağustos ayında getirilen yasaklama kararı, platform yetkilileri ile Türk makamları arasında yürütülen uzun soluklu müzakerelerin olumlu sonuçlanmasıyla bugün itibarıyla resmi olarak kaldırıldı. Bu gelişme, platformun yeniden açılmasını sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca genç oyuncu tarafından sosyal medyada büyük bir coşkuyla karşılandı.

GÜVENLİK VE DENETİM ŞARTLARI SAĞLANDI

Erişim engelinin kaldırılmasındaki en büyük etken, Roblox'un Türkiye'nin talep ettiği çocuk güvenliği ve içerik denetimi standartlarına tam uyum sağlamayı taahhüt etmesi oldu. Edinilen bilgilere göre şirket, Türkiye'de resmi bir temsilcilik açmayı, yaş doğrulama sistemlerini daha katı ve şeffaf hale getirmeyi, ayrıca Türk yasalarına aykırı veya çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikleri 7/24 denetleyecek yerel bir moderasyon ekibi kurmayı kabul etti.

GELİŞTİRİCİ EKOSİSTEMİ YENİDEN CANLANIYOR

Roblox'un Türkiye pazarına geri dönüşü, sadece oyun oynayan gençleri değil, aynı zamanda platform ekosisteminde kendi oyunlarını üreterek gelir elde eden bağımsız Türk oyun geliştiricilerini de yakından ilgilendiriyor.

Yeni dönemde hem güçlendirilmiş güvenlik önlemleri sayesinde ebeveynlerin içinin rahat edeceği hem de Türkiye'deki inovatif oyun ekosisteminin hızla eski canlılığına ve ekonomik potansiyeline kavuşacağı öngörülüyor.

DISCORD AÇILDI MI?

Roblox'un yeniden erişime açılmasıyla birlikte gözler, Ekim 2024'ten bu yana Türkiye'de yasaklı olan bir diğer popüler platform Discord'a çevrildi. Dijital dünyadaki kullanıcıların en çok merak ettiği "Discord açıldı mı?" sorusunun cevabı an itibarıyla henüz "hayır" olsa da platformun geleceğine dair oldukça sıcak ve umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son açıklamalarda, Discord'un Türkiye'nin talep ettiği yasal kriterleri ve içerik çıkarma şartlarını büyük ölçüde karşılamaya başladığı belirtildi. Henüz resmi olarak erişim engeli kaldırılmamış ve net bir açılış tarihi verilmemiş olsa da ilgili bakanlıklar arasındaki son değerlendirmelerin ardından Discord'un da yakın bir zamanda yeniden Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabileceğine dair güçlü sinyaller verilmiş durumda.

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