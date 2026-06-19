Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerine aralıksız devam eden bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen firmaları da kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini bir kez daha güncellerken, gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yaşandı.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.



LİSTEDE YOK YOK! Söz konusu liste 18 Haziran tarihinde bir kez daha yenilendi. Tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, adana kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran, baharat, içli köfte, kavurma gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

GIDADA BİR AT VE EŞEK ETİ SKANDALI DAHA! Söz konusu listenin en mide bulandıran kısmı ise vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Gaziantep ve Mersin'de hizmet veren iki firmanın içli köfte ve dana kavurmasında 'tek tırnaklı' eti tespit edildi. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri. 👇

Tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri ve sucukta yapılan hileler...

Sucuk, köfte, kebap ve kıymada sakatat ve kanatlı eti tespit edildi...

Kebap ve kıymasında kanatlı eti tespit edilen firmalar ile zeytinyağı ve balda tağşiş yapan firmalar...

Kaşar peynirine eritme tuzu ve yağ oranı hilesi yapanlar markalar...

Kaşar peyniri ve ayranda hile yapan firmalar...

Kars göbek kaşarı...

Gaziantep Şehitkamil'de hizmet veren "Löp Löp Gıda" adlı işletmenin içli köftesinde at ve eşek eti tespit edildi. Mersin Toroslar'da hizmet veren "Öz Şamedan" isimli yemek firmasının kavurma etinde de at ve eşek eti tespit edildi.

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