Van ile Ağrı arasındaki Tendürek Geçidi'nde aniden bastıran dolu yağışı, yolu ve çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki geçitte ortaya çıkan manzara sürücüleri şaşkına çevirirken, bölgedeki görüntüler kış mevsimini aratmadı.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi, yaz mevsiminde sıra dışı bir hava olayına sahne oldu. Öğle saatlerinde etkisini artıran dolu yağışı, yüksek rakımlı geçitte kısa sürede etkili olarak çevreyi beyaza kapladı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yaklaşık 2 bin 600 metre yükseklikte bulunan geçitte dolunun yoğun şekilde yağması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin azalması ve yol yüzeyinin kayganlaşması ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Haziran ortasında kışı yaşadılar! Bir anda her yer beyaza büründü

GÖRÜNTÜLER KIŞ AYLARINI ARATMADI

Haziran ayında yaşanan bu beklenmedik hava olayı, bölgeden geçen vatandaşları şaşkına çevirdi. Yolda ve çevrede biriken dolu taneleri, kış aylarını andıran görüntüler oluşturdu. Geçit, kısa süre içinde kar örtüsünü andıran beyaz bir tabakayla kaplandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası