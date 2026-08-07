Günlerdir kayıptı! Merve bulundu ama yaptığı ailesini perişan etti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Merve Çiftçi, 3 Ağustos 2026 tarihinde evinden ayrıldı. Telefonunu evde bırakan, tabletini ve küçük bir çantasını yanında götürdüğü belirtilen Çiftçi'den o günden sonra haber alınamadı.

Endişelenen ailenin durumu emniyete bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp kızı sağ salim buldu. Reşit olan Çiftçi'nin ise evine dönmek istemediği öğrenildi.

Asosyal olan ve sürekli ekran başında vakit geçiren kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğini öne süren baba Fettah Çiftçi ise şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıda herhangi bir bağlantısı yoktu, sosyal birisi değildi. Çarşıya gidip orada burada gezecek bir insan da değildi. Zaten lise 1'i bitirdi, sonra okula gitmedi, gitmek de istemiyordu. Kızımın tablette hangi oyunları oynadığını bilmiyorum ama yönlendirildiğini tahmin ediyorum. Çünkü kızıma yönelik kağıda yazmışlar; 'Evden çık, Çarşı durağına gel, oradan bin' gibi talimatlar vermişler. Kendim o kağıdı gördüm. Hatta ben bunun için mahkemeye de başvurdum. Allah rızası için büyüklerime sesleniyorum, bu konuda bize duyarlı ve yardımcı olsunlar. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin."