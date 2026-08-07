Veteriner hekimlerin fotoğraflarını kullanarak ücretsiz hayvan sahiplendirme yalanıyla "pet taksi" tuzağı kuran dolandırıcıların pişkinliği ‘Pes’ dedirtti. Binlerce liralık vurgun yapan dolandırıcıların fotoğrafını kullandığı Veteriner hekim Mustafa Sayın “Kargo bahanesiyle para isteyenlere inanmayın" diyerek uyardı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde akılalmaz bir dolandırıcılık yaşandı. Son zamanlarda kendisini arayan mağdur vatandaşların artması üzerine harekete geçen Veteriner hekim Mustafa Sayın, kendisini şoke eden bir tuzakla karşılaştı.

Hekim Sayın, cins hayvanları ücretsiz sahiplendirme vaadiyle ilan veren ve "pet taksi" adı verilen nakliye masrafı bahanesiyle insanlardan para talep eden dolandırıcıların kendi fotoğraflarını kullandığını fark etti.

Binlerce liralık vurgun! Mağdur sayısı artıyor: Sahiplendirme yalanıyla pet taksi tuzağı ifşa oldu

50 BİN TL’YE KADAR DOLANDIRMIŞ

Mağdurların 3 bin TL’den 50 bin TL’ye dolandırıldığını iddia eden veteriner hekim, şüphelilerin aynı yöntem ve farklı veteriner fotoğraflarıyla kandırıldığı da öne sürdü.

MÜŞTERİ GİBİ ARADI

Fark ettiği dolandırıcılığın ardından Sayın, dolandırıcıları müşteri gibi aradı ve sahiplendirme şartlarını sordu. "Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz" diyen Sayın’a dolandırıcı "Maalesef o kadar çok var ki abi. Lanet olsun yemin ediyorum. Sadece millet dolandırıldığı için değil, bizim bu uğraşımız için çok üzülüyorum” cevabını verdi.

Binlerce liralık vurgun! Mağdur sayısı artıyor: Sahiplendirme yalanıyla pet taksi tuzağı ifşa oldu

PİŞKİN SÖZLERİ ‘PES’ DEDİRTTİ

Dolandırıcının WhatsApp profilindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen Sayın’a dolandırıcı “Madem fotoğraf senin fotoğrafın neden benimle 10 dakikadır konuşuyorsun? Anladım, tamam, değiştireceğim" dedi.

“VAATTE BULUNUYORLAR"

Veteriner hekim Mustafa Sayın, başına gelenleri şöyle anlattı:

Yaklaşık 2 haftadır kendi kliniğimde kullandığım, Instagram'da kullandığım resmimi ya da sosyal medyada olan resimlerimi ve ismimi kullanarak insanlara ücretsiz hayvan sahiplendireceğiz vaadiyle dolandırıcılık yapıyorlar. Bunun hakkında size ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. 2 hafta önce başımıza gelen olayda, hasta sahiplerinden bir tanesi 'Biz köpek sahiplendiriyoruz' diyen ilan sayfasını görüyor. Gördüğü ilan sayfasını arıyor ve ilan sahibi diyor ki: 'Ben köpeği ücretsiz sahiplendiriyorum ama biz kendimiz klimalı, güzel bir arabayla size yönlendirmek istiyoruz. Bunun da belli bir ücreti var. Bu ücreti karşılarsanız köpeği evinize kadar bırakacağız' diyerek vaatte bulunuyorlar.

Binlerce liralık vurgun! Mağdur sayısı artıyor: Sahiplendirme yalanıyla pet taksi tuzağı ifşa oldu

“MAĞDUR SAYILARI BAYAĞI FAZLA”

“Bu maalesef dolandırıcıların farklı köpekleri, ırkları Instagram'dan paylaşarak denedikleri bir yöntem. Sonra köpeği almak için parayı gönderen aile köpeğin gelmediğini fark edince resimlerden tarayarak bize ulaşıyor. Biz kendi resmimizin kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk, mağdur sayıları bayağı fazla. Kargo parası alacağız düşüncesiyle paralarına el koyuyorlar ve bizim resimlerimizi, ismimizi ve yüzümüzü kullanıyorlar. Ücretsiz sahiplendirme bahanesiyle kargo parası adı altında soyuyorlar.

“50 BİN TL KANDIRILANLAR DA VAR”

Şu ana kadar 4 tane mağdur olduğunu belirten hekim “Bu mağdurların çoğu hep kargolu, klimalı arabalarla göndereceğiz diyerek kandırılmış. Bunlardan bir miktar ücret talep etmişler, sonra 'Ekstra bir masraf çıktı, 3 bin TL daha çıkıyor, 5 bin TL daha çıktı' diyerek kandırmışlar. Totalde 50 bin TL kandırılanlar da var, 12-14 bin TL kandırılanlar da var” diye konuştu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEskişehir

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