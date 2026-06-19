Halı saha kavgası 2 kente daha sıçradı! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan kavga Diyarbakır ve Elazığ'a da sıçradı. Ailelerin kavgalarında 13 kişi yaralandı, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.
- Önceki gün Şanlıurfa'da halı sahada 2 aile arasında kavga çıktı.
- At yetiştiricisi olan bu iki aile, bugün Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda karşılaştı.
- Her iki hipodromda da başlayan tartışmalar taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
- Diyarbakır Hipodromu'ndaki kavgada 8 kişi yaralandı ve 2'sinin durumu ağırdı.
- Elazığ Hipodromu'ndaki kavgada ise 5 kişi yaralandı.
- Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Önceki gün Şanlıurfa'da halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki aile, bugün Diyarbakır ve Elazığ'da hipodromlarda karşılaştı.
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TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI
Her iki hipodromda başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.
13 KİŞİ YARALANDI
Haber verilmesi üzerine Diyarbakır Hipodromuna 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır'daki kavgada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Elazığ Hipodromundaki kavgada ise 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.