Mersin'de tesettürlü olduğu gerekçesiyle havuza alınmayan kadın, site yönetiminden şikayetçi oldu. Hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten mağdur kadın, site yöneticilerinin kendisine "Git istediğin yere şikayet et" dediğini aktardı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki kadın, oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığında "kılık, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlileri tarafından engellendiğini öne sürdü.

GÖREVLİLER DURDURDU

Site yönetiminden şikayetçi olan A.T, yaşadıklarını anlattı. Aslen İstanbul'da ikamet ettiğini, Mersin'e tatil için gittiklerini aktaran A.T, olayın 16 Haziran 2026'da gerçekleştiğini belirtti.

Dört yaşındaki oğlunun gündüz vakti dışarıya çıkıp yetişkin havuzu tarafına gittiğini, kendisinin de ona refakat etmek için o tarafa doğru gittiğini belirten A.T, yetişkin havuzuna girmek üzere olduğu sırada havuz görevlileri tarafından durdurulduğunu, görevlilerin kıyafetinin havuz alanına girmek için uygun olmadığını söylediklerini kaydetti.

Bunun üzerine dairesine giderek tesettür mayosunu giydiğini, bu şekilde alana yeniden girmeyi denediğini söyleyen A.T, bu kez de "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle havuz yetkilileri tarafından kabul edilmediğini söyledi.

A.T. yaşadıklarına ilişkin havuz yönetimiyle görüştüğünü ancak onların da havuza girme talebini reddettiğini aktardı.

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"İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET" DEMİŞLER

Yönetim tarafından da reddedilmesi üzerine yaşadığı mağduriyette sesini duyurabilmek amacıyla video çektiğini ve sosyal medyaya yüklediğini aktaran anne A.T, şöyle devam etti:

"Yönetim kurulu kararı ile tesettürlülerin havuz çevresine ve havuzun içerisine giremeyeceğine dair bir karar aldıklarını söyledi ve ben bu durumda anayasal haklarımın olduğunu, şikayetçi olacağımı söyledim kendilerine, sosyal medyada paylaşacağımı da söyledim. 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz.' denildi bana. Bunun üzerine videoları çekip sosyal medyada paylaştım. Aynı sitede bir sürü mağdur ulaştı bana. Ben burada belki bir hafta, belki 10 gün kalacak biriyim. Yazlıkçıyım. Lakin burada 12 ayını geçirecek olan tesettürlü hanım kardeşlerimiz var. Onlara ses olmak istediğim için böyle bir adım attım."

TİHEK'E BAŞVURU YAPACAKLAR

Sosyal medya hesabı üzerinden, yayınladığı videoya ve kendisine çokça destek geldiğini aktaran A.T. konuya ilişkin emniyet mensuplarına ifadelerini verdiklerini anlattı.

A.T. yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da (TİHEK) başvuru yapmayı düşündüklerini ifade etti.

O sitede yaşayan pek çok tesettürlü kadının bulunduğunu ve bu mücadeleyi sadece kendi yaşadığı problem için değil tüm kadınlar için sürdürmek istediğini aktaran anne, "Kamuoyu oluşması adına bu noktada sosyal medyada desteklerini esirgemeyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimize, yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayrışmayan ve eşit bir şekilde kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye diliyorum." dedi.

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