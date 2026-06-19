Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro, 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan; "Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu aşar. Çapınız yetmez. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 39 ilçesi 16 milyon nüfusuyla tüm İstanbul'u yürekten selamlıyorum.

Açılışını yaptığımız Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı-Arnavutköy kesiminin ülkemize, milletimize, hat üzerindeki yerleşim yerlerimize ve tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-Havalimanı metrosu açılışında! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. Yıllık 20 milyona yaklaşan, ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. Değerli kardeşlerim, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. 37 buçuk kilometrelik Gayrettepe - İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı - İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik.

Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane - İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te; Kağıthane - Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy - İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-Havalimanı metrosu açılışında! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı; Kağıthane istasyonunda Mahmut Bey, Mecidiyeköy, Kabataş, Metro Hattı, Gayrettepe İstasyonu'nda, Yenikapı, Hacıosman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık.

31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-Havalimanı metrosu açılışında! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

HATLAR ARASI ENTEGRASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi; İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere beş yeni istasyona sahiptir. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda ise Ataköy İkitelli, Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı İstasyonu'nda yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları Marmaray, Halkalı Bahçeşehir Banliyo hattı ve Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul 'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

SEYAHAT SÜRELERİ DÜŞÜYOR

Açılışını yaptığımız yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı - Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı - Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece- Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir-Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır.

İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 191 KM OLACAK

25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, aşk inan, çalışan yorulmaz. Bu inançla İstanbul içi raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade - Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattının inşaatı sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Kazım Karabekir, Topağacı, Ümraniye, Sporköyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak. Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.

"İSTANBUL BECERİKSİZLİĞE GELMEZ"

Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek. Milletin kaynakları; para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.

"ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

İstanbul için çalışırken diğer illerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık. Yarın Pendik'te donanmamızın ve Türk tersaneciliğinin gücünü gösteren bir törene katılacağız. 7 -8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyoruz. Öncesinde 28 -29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak.

Daha sonra yıl boyunca ülkemizin ev sahipliğinde birçok uluslararası etkinlik düzenlenecek. Yani bu yıl kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak. Türkiye'nin marka değeri artacak, bölgesinin cazibe merkezi olduğu görülecek. Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek.

MUHALEFETE 'KOLTUK KAVGASI' GÖNDERMESİ

Türkiye değişirken dünya değişirken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde hala eski kalıplarla, eski alışkanlıklarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler ki bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile habersiz. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik.

Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizle iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz, tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu"

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