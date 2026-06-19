Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) kısa bir süre sonra tamamlanacak. Üç oturumda tamamlanacak olan sınava kısa bir süre kala gözler bir kez daha oturum saatlerine çevrildi. Peki, YKS AYT kaçta başlayacak/bitecek? İşte YSK 2026 oturum saatlerine dair ayrıntılar...

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT yarın saat 10.15'te yapılacak. Bu oturumda adaylara 165 dakika süre verilecek.

AYT-YDT OTURUM SAATLERİ

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran Pazar saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.



YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran Pazar saat 15.45'te başlayacak ve adaylar 120 dakika boyunca soruları cevaplayacak.

YKS TYT kaçta başlayacak/bitecek? YSK 2026 oturum saatleri

AYT VE YDT'YE KATILACAK ADAY SAYISI

21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

DÖRT İLÇEDE İLK KEZ YKS DÜZENLENECEK

2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlanacak.

Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde bu yıl ilk kez YKS gerçekleştirilecek.

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