Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde gözler ''Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularının cevaplarına çevrildi. Final serisinin dördüncü karşılaşmasında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Seride avantajı elinde bulunduran sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanması halinde kupayı müzesine götürecek.

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken ilgili tüm detaylar netlik kazandı. Basketbol Süper Ligi final serisinde geride kalan üç maçın ardından Fenerbahçe Beko 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı. Şimdi ise tüm odak bu akşamki karşılaşmada.

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Basketbol Süper Ligi final bu akşam

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip dördüncü maçta Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Basketbol Süper Ligi final bu akşam

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü karşılaşması Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı 19 Haziran Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Final serisinde Fenerbahçe Beko 2-1'lik üstünlüğü elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda kazanması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak. Beşiktaş GAİN ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi son maça taşımayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası