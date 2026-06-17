Fenerbahçe Beko derbiyi kazandı! Seride 2-1 öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN’i 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
- Maçta Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, hakeme itirazları nedeniyle üçüncü çeyrekte diskalifiye edildi.
- Fenerbahçe Beko adına Hall 15, Melli 17, Horton-Tucker 13, Birch 11 sayı kaydetti.
- Beşiktaş GAİN adına Dotson ve Anthony Brown 22'şer sayı attı.
- Serinin dördüncü maçı 19 Haziran Cuma günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN’i 82-71 mağlup ederek seride avantajı eline aldı.
EV SAHİBİ EKİP HIZLI BAŞLADI
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan derbiye hızlı başlayan Beşiktaş, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. İkinci periyotta hücumda ritmini bulan Fenerbahçe Beko, devreye 43-40 üstün girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertliler, farkı çift hanelere kadar çıkardı. Beşiktaş’ın geri dönüş çabalarına rağmen Fenerbahçe, son periyotta üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 82-71 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, final serisinde 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü maçı 19 Haziran Cuma günü Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak.
Maçta Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, hakeme itirazları nedeniyle üçüncü çeyrekte diskalifiye edildi.
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Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Ali Şakacı
Beşiktaş GAİN: Yiğit Arslan 3, Dotson 22, Anthony Brown 22, Vitto Brown 4, Sertaç Şanlı 3, Berk Uğurlu 5, Morgan 8, Canberk Kuş, Thomas 4
Fenerbahçe Beko: Hall 15, Horton-Tucker 13, Tarık Biberovic 8, Melli 17, Birch 11, James Metecan Birsen 2, Baldwin 7, Melih Mahmutoğlu, De Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 5
1. Periyot: 23-19
Devre: 40-43
3. Periyot: 58-64