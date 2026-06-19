İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hazreti Muhammed'in hicreti esas alınarak, Hicri yılbaşı kabul edilen Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure günü 2026 tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü ne zaman?

Vakit hesaplamalarına göre, Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen muharrem ayının ilk günü, 15 Haziran 2026 tarihine denk geldi.

Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, ilk kez Atlas Okyanusu'nda ortaya çıkacak ve Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da görüldü. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Muharrem ayınnı başlamasıyla birlikte Aşure günü tarihine yönelik sorular da artış gösterdi.

Muharrem ayının 10. günü idrak ediliyor... Aşure günü ne zaman?



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü karşılanacak.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.

Müslümânlar, yalnız Aşûre günü mâtem tutmaz. Kerbelâ fâciasını hâtırlayınca her zamân üzülür. Kalpleri sızlar. Gözleri kan ağlar. İslâmiyette mâtem tutmak olsaydı, Aşûre günü değil, Resûlullah’ın Tâif’de mübârek ayaklarının kana boyandığı ve Uhud’da mübârek dişinin kırılıp, mübârek yüzünün kanadığı ve vefât ettiği gün mâtem tutulurdu.

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