İstanbul'da milyonlarca yolcunun kullandığı M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan olay nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Bostancı mevkisinde meydana gelen raydan çıkma olayı sonrası ekipler bölgeye sevk edilirken, yolcular güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Yaşanan gelişmenin ardından "Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı, ne zaman açılacak?" soruları gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan bir metro treni, Bostancı çevresinde henüz netleşmeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metro hattında sefer düzeni bozulurken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Peki, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı, ne zaman açılacak?

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı, ne zaman açılacak? M4 metrosu raydan çıktı!

KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU KAPALI MI?

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Bostancı mevkisinde bir metro treninin raydan çıkmasının ardından hattın tamamında normal işletme sürdürülemiyor. Olay sonrası yolcular tahliye edilirken bölgede teknik ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Seferler ise Maltepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaya devam ediyor.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı, ne zaman açılacak? M4 metrosu raydan çıktı!

KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M4 hattının tamamen ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağına ilişkin yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Raydan çıkan metro ve hat üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı, ne zaman açılacak? M4 metrosu raydan çıktı!

M4 METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler hattın tamamında gerçekleştirilemiyor. Yolcu taşımacılığı geçici olarak Maltepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor. Bu nedenle hattın bazı bölümlerinde seferler durdurulmuş durumda bulunuyor.

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