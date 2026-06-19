İstanbul'un ulaşım ağında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son etabı hizmete girdi. Halkalı-Arnavutköy bölümünün açılmasıyla birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi tamamen tamamlanırken, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kesintisiz raylı ulaşım dönemi başladı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılacağını açıkladı. İşte, Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları...

Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları merakla araştırılmaya devam ediyor. İstanbul'un kuzey-güney aksında kritik öneme sahip raylı sistem yatırımlarından biri olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına açıldı. Böylece yıllardır etap etap hizmete alınan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin son halkası da tamamlanmış oldu.

Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları: 31 Temmuza kadar ücretsiz olacak

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI NELER?

Yeni açılan bölümle birlikte Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki metro hattındaki istasyonlar:

Halkalı

Halkalı Stadı

Olimpiyatköy

Kayaşehir

İbn Haldun Üniversitesi

Arnavutköy-Hastane

Taşoluk

Kargo Terminali

İstanbul Havalimanı YHT İstasyonu

Terminal-2

İhsaniye

Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları: 31 Temmuza kadar ücretsiz olacak

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI KAÇ DAKİKA?

Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 27 dakika

Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika

Halkalı-Göktürk arası 43 dakika

Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika

Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakika

Başakşehir-Kağıthane arası 48 dakika

Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları: 31 Temmuza kadar ücretsiz olacak

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI İLE AKTARMA YAPILABİLECEK HATLAR

Marmaray

Yenikapı-Gayrettepe Metro Hattı

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı

Olimpiyatköy-İkitelli Metro Hattı

Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı

Yüksek Hızlı Tren bağlantıları

Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları: 31 Temmuza kadar ücretsiz olacak

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI 31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

31 Temmuz 2026'ya kadar ücretsiz hizmet verecek Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının hem şehir içi ulaşımda hem de İstanbul Havalimanı'na erişimde yoğun şekilde kullanılması bekleniyor.

Saatte 120 kilometreye ulaşabilen metro araçları, yüksek hız kapasitesi sayesinde İstanbul'un en hızlı metro hatları arasında. Sistemin tek yönde saatte 36 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, sefer aralıklarının da yoğun saatlerde oldukça kısa tutulacağı ifade ediliyor.

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