Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un ulaşımına nefes aldıracak yeni metro hattıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Halkalı-Gayrettepe arasındaki yolculuk süresinin 57 dakikaya, Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının ise 30 dakikaya düşeceğini açıklayan Uraloğlu, devam eden projeler hakkında da konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı yayında merak edilenleri cevaplıyor.

A Haber'e konuşan Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika olacak. Halkalı ve İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki neredeyse bütün yerleşimi tamamen kucaklayacak bir ring hattı oluşturuyoruz. Tam 69 kilometrelik devasa bir hattın en önemli parçalarından birinden bahsediyoruz.

Tamamı 69 kilometre olan bu hat, Marmaray ile entegre olarak Avrupa tarafındaki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek. Esasında bu sistem, Marmaray üzerinden Gebze'ye ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzanan komple bir ulaşım ağının parçasıdır.

ÇAMLICA METROSU GELİYOR!

Altunizade-Çamlıca metro hattında çalışmalarımız hızla sürüyor. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bu hattı önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Devamında ise hattı 6 kilometre daha uzatarak Kazım Karabekir ve Ümraniye tarafına bağlayacağız. Böylece Anadolu Yakası'nın yoğun nüfuslu bölgelerini de modern raylı sistemle buluşturmuş olacağız.

İSTANBUL'DA ULAŞIM NASIL RAHATLAYACAK?

İstanbul'un ulaşımını rahatlatmak için bin kilometre metroya ihtiyacımız var. Şu anda biz 400 kilometredeyiz. 600 kilometreye ihtiyacımız var. Artık bunlar çok büyük rakamlar değil. Bu metro ihtiyacında ayda 1200 metreler gittiğimiz zamanlar oldu. Doğru organizasyonla doğru zamanla olur. 10 senede çok rahat yaparız. Bu tek başına yeterli değil, kara yoluyla da desteklemek lazım. Sarıyer Kilyos'u bitirmiş olacağız inşallah, bu sene sonuna kadar.

Hızlı trenle Eskişehir'den İstanbul'a üç buçuk saate kadar düşecek inşallah. Ankara'dan Akyazı'ya çıkacak süper hızlı trenin güzergahının çalışmaların başladık. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek.

İzmir'e birkaç noktadan gidecek projelerimiz var, şu an halihazırda İzmir- Ankara projemiz var. Bilecik' ten Antalya'ya gidecek hattımız var. İzmir'den İstanbul'a giden hatta yapacağız, direkt değil ama yine de olacak. 3-4 saatlik olur.

İstanbul'dan Ankara'ya otoyol projesi de başladı.

Riyad'dan Türkiye'ye bir hat üzerinde anlaştık.

Orta Koridor- Uzak Doğu'dan çıkan bir yük Londra'ya kadar 45 günde gidiyor. Biz Orta Koridor'u bitirdiğimizde bu yol 18 günde bitecek. Türkiye lojistik üs haline gelecek.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası