Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı’nın yeni kapasitesiyle Türkiye’nin uluslararası diplomasi trafiğinde kritik bir rol üstleneceğini söyledi. Havalimanının sadece ulaşım değil, aynı zamanda küresel liderlerin ağırlandığı stratejik bir merkez haline geldiğini vurguladı. Uraloğlu, Ankara’nın artık “diplomasi üssü” kimliğiyle öne çıktığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüksek vizyonla Türk sivil havacılık tarihinin en önemli büyüme dönemini yaşattığını söyledi.

Ülkedeki aktif havalimanı sayısının, 2002 yılında 26 iken 58'e çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla bu sayıyı 60'a çıkaracaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu’ndan Ankara Havalimanı mesajı: Ankara diplomasi üssü oluyor!

Uraloğlu, dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken artık 133 ülkede 356 noktaya uçulduğunu belirten Uraloğlu, "2002'de 34,5 milyon yolcu taşırken, 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’ndan Ankara Havalimanı mesajı: Ankara diplomasi üssü oluyor!

"ANKARA HAVALİMANI'NI ULUSLARARASI HAVACILIK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin havacılık altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Ankara'yı hem Türkiye'nin hem de küresel diplomasinin en önemli gökyüzü kapılarından biri haline getiriyoruz. Normal şartlarda yıllarca sürecek devasa bir altyapı dönüşümünü yüksek koordinasyon ve yoğun mesaiyle rekor sürede tamamlayarak, Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarıp, geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş-kalkış yapabileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu’ndan Ankara Havalimanı mesajı: Ankara diplomasi üssü oluyor!

Bakan Uraloğlu, ülkenin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bu kritik dönemde, dünya liderlerinin ağırlanacağı protokol trafiğini en üst düzeyde sağlamak için 8 ay gibi rekor sürede, gece-gündüz demeden çalışarak büyük başarıya imza attıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladıklarını bildiren Uraloğlu, "140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık." dedi.

"YENİ KAPASİTESİYLE HAVALİMANI, NATO ZİRVESİ'NE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK"

Uraloğlu, bazı çevrelerin "gerek yoktu" eleştirilerine karşın, tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak güvenlik amaçlı sadece üst düzey diplomatik zirveler, hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanlarının dünya genelinde mevcut olduğuna işaret etti.

Bunlara Fransa'dan, İngiltere'den ve ABD'den örnekler verilebileceğini aktaran Uraloğlu, "Ankara Havalimanı, bölgesel güvenlik dinamiklerimiz, yoğun diplomatik trafiğimiz ve stratejik konumumuz nedeniyle ülkemizin ihtiyacı olan bir tesisti. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'diplomasi yüzyılı' yapmanın da en güçlü altyapılarından biri oldu. Ankara Havalimanı'nın bugün kazandığı modern kimlik, Ankara'yı sadece başkent olmanın ötesine taşıyor, onu dünyanın önde gelen devletlerinin liderlerini en güvenli ve onurlu şekilde ağırlayan küresel bir diplomasi üssü haline getiriyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’ndan Ankara Havalimanı mesajı: Ankara diplomasi üssü oluyor!

Uraloğlu, yeni kapasitesiyle havalimanının, NATO Zirvesi'ne önemli katkı sunacağını ve zirve sonrasında THK Üniversitesi'nin eğitim uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara, NATO Zirvesi öncesinde dünyanın dikkatle izleyeceği büyük bir hava operasyonuna hazır durumdadır. 43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Ankara'da bir araya geleceği NATO Zirvesi öncesinde, 60'tan fazla hava aracına ev sahipliği yapacak Ankara hava sahasında tarihi bir trafik yoğunluğu yöneteceğiz. Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği sayesinde havacılık altyapımız sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkmış, Türkiye'nin küresel diplomasideki itibarının ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en somut nişanesi haline gelmiştir."

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