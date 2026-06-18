Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ringinin son halkası olan "Halkalı-Arnavutköy" kesimi yarın (19 Haziran) açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek tören öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, "Bu projeyle İstanbulluların hayatından trafik keşmekeşini çıkarıp, onlara kıymetli zamanlarını geri veriyoruz" dedi.

İstanbul'un kent içi ulaşımında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin son halkası olan 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi, 19 Haziran günü (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle İstanbulluların hizmetine sunuluyor.

Ve büyük gün yarın! Türkiyenin en uzun metro ringi yarın hizmete açılıyor!

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, tamamı yer altında olan metro sınıfında 69 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da sayılı metro hatlarından biri hizmete alınmış olacak.

Ve büyük gün yarın! Türkiyenin en uzun metro ringi yarın hizmete açılıyor!

BAKAN URALOĞLU: "İSTANBUL’UN KALBİNE KAN TAŞIYORUZ"

Bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, raylı sistemlerin modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesi için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hatlar trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri vermektedir. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini azaltırken, her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltiyor. Artık metro trenlerimiz bu kadim şehrin damarlarında güçlü, hızlı ve gururla akmakta; İstanbul'un kalbine, ruhuna ve geleceğine adeta kan taşımaktadır."

Bakanlık olarak Türkiye genelindeki 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini kendilerinin inşa ettiğini belirten Uraloğlu, İstanbul'daki toplam bakanlık hattı uzunluğunun bu açılışla birlikte 180 kilometreye ulaştığını müjdeledi.

Ve büyük gün yarın! Türkiyenin en uzun metro ringi yarın hizmete açılıyor!

SEYAHAT SÜRELERİNDE DEVRİM: HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI 30 DAKİKA!

Yarın açılacak 22 kilometrelik yeni kesimde İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon hizmete girecek. Entegrasyon yeteneği oldukça yüksek olan bu hat sayesinde seyahat süreleri ciddi oranda düşecek:

Başlangıç / Varış Noktası Seyahat Süresi Halkalı - İstanbul Havalimanı 30 Dakika Halkalı - Göktürk 43 Dakika Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane 48 Dakika Küçükçekmece - Kemerburgaz 50 Dakika Halkalı - Kağıthane 54 Dakika Halkalı - Gayrettepe 57 Dakika

Bu sayede Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu, Marmaray entegrasyonuyla birlikte Gebze'ye kadar kentin neredeyse her yerine raylı sistemle kesintisiz ulaşabilecek.

Ve büyük gün yarın! Türkiyenin en uzun metro ringi yarın hizmete açılıyor!

EKONOMİYE 935 MİLYON AVROLUK DEV KATKI

Projenin 2043 yılına kadar olan projeksiyonunu paylaşan Bakan Uraloğlu, hattın Türkiye ekonomisine ve çevreye olan katkılarını şu sayılarla özetledi:

117 milyon saat: Yollarda geçen zamandan yapılacak toplam tasarruf.

Yollarda geçen zamandan yapılacak toplam tasarruf. 935 milyon avro: Karayolu bakım, işletme ve zaman kazancından elde edilecek toplam ekonomik kazanç.

Ve büyük gün yarın! Türkiyenin en uzun metro ringi yarın hizmete açılıyor!

"ENLERİN VE İLKLERİN PROJESİ"

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattının sadece hızıyla değil, mühendislik başarılarıyla da dünya literatürüne girdiğini belirten Uraloğlu, dikkat çeken teknik detayları paylaştı:

Türkiye’nin en derini: Proje kapsamında inşa edilen 72 metre derinliğindeki Gayrettepe İstasyonu , Türkiye’nin en derin metrosu unvanına sahip.

Proje kapsamında inşa edilen 72 metre derinliğindeki , Türkiye’nin en derin metrosu unvanına sahip. Dünya kazı rekoru: Projede aynı anda 10 adet TBM (Tünel Kazı Makinesi) kullanıldı. Kazı çalışmalarında günde 64,5 metre, haftada 306 metre ve ayda 1233 metre ilerleme kaydedilerek dünya rekorları kırıldı .

Projede aynı anda kullanıldı. Kazı çalışmalarında günde 64,5 metre, haftada 306 metre ve ayda 1233 metre ilerleme kaydedilerek . Ve büyük gün yarın! Türkiyenin en uzun metro ringi yarın hizmete açılıyor!

ADIM ADIM DEV PROJENİN KRONOLOJİSİ

Dev ring hattı, bugünkü son aşamasına şu etapların tamamlanmasıyla geldi:

22 Ocak 2023: Kağıthane - İstanbul Havalimanı kesimi açıldı.

Kağıthane - İstanbul Havalimanı kesimi açıldı. 29 Ocak 2024: Kağıthane - Gayrettepe arası hizmete girdi.

Kağıthane - Gayrettepe arası hizmete girdi. 19 Mart 2024: 14 kilometrelik Kargo Terminali - Arnavutköy Hastane arası devreye alındı.

14 kilometrelik Kargo Terminali - Arnavutköy Hastane arası devreye alındı. 19 Haziran 2026 (Yarın): Son halka olan Halkalı - Arnavutköy kesimi açılıyor ve dev ring tamamlanıyor.

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