YKS maratonu öncesinde milyonlarca aday sınav günü kurallarını araştırmaya başladı. Özellikle sınav binalarına girişlerde uygulanacak güvenlik tedbirleri nedeniyle "YKS'ye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı alınıyor mu?" sorular gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS Kılavuzu'nda sınava girerken yasak olan eşyalar duyuruldu.

Üniversite sınavı maratonuna saatler kaldı. 2026 YKS kapsamında adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Öğleden sonraki oturum için ise son giriş saati 15.30 olarak uygulanacak. Geç kalan adaylar hiçbir şekilde sınav binalarına giriş yapamayacak. Peki, YKS'ye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı alınıyor mu?

YKSye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı alınıyor mu?

YKS'YE PARA İLE GİRİLİR Mİ?

YKS'ye para ile girilmesi yasaktır. Adayların sınava gelirken sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olurken, sınav güvenliğini tehlikeye atabilecek elektronik cihazlar ve iletişim araçlarının sınav binalarına getirilmesine izin verilmiyor.

YKSye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı alınıyor mu?

ÜNİVERSİTE SINAVINA ARABA ANAHTARI ALINIYOR MU?

Üniversite sınavına araba anahtarı alınmıyor. Anahtar ve anahtarlık ile YKS'ye girmek yasak.

Bu nedenle adayların mağduriyet yaşamamak için mümkünse sınava araç anahtarı getirmemesi veya sınav merkezine gitmeden önce güncel kuralları kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

YKSye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı alınıyor mu?

YKS'YE GİRERKEN GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı , plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para , anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, , anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,  Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,  Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

(Engeli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

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