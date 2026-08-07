Galatasaray günlerdir cevap bekliyordu: Mauro Icardi kararını iletti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi yenilenmeyen Mauro Icardi için ayrılık töreni planlandığını yapıldığını açıklamıştı. Villarreal maçına davet edilen Arjantinli futbolcunun, bu davete rağmen kulübe beklenmedik bir dönüş yaptığı konuşuluyor.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve bonuslarla birlikte 5 milyon euroya yeni kontrat teklifine olumlu karşılık vermeyen Mauro Icardi için ayrılık töreni planlandı. 33 yaşındaki golcünün, tören davetine cevap verdiği iddia edildi.

ICARDI'DEN RET

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Icardi, Galatasaray'ın 8 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynayacağı Villerreal maçı için davetine olumlu dönüş yapmadı. Tecrübeli futbolcunun, ayrılık kararı nedeniyle kırgın olduğu öğrenildi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray’a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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