Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray günlerdir cevap bekliyordu: Mauro Icardi kararını iletti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi yenilenmeyen Mauro Icardi için ayrılık töreni planlandığını yapıldığını açıklamıştı. Villarreal maçına davet edilen Arjantinli futbolcunun, bu davete rağmen kulübe beklenmedik bir dönüş yaptığı konuşuluyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve bonuslarla birlikte 5 milyon euroya yeni kontrat teklifine olumlu karşılık vermeyen Mauro Icardi için ayrılık töreni planlandı. 33 yaşındaki golcünün, tören davetine cevap verdiği iddia edildi.

ICARDI'DEN RET

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Icardi, Galatasaray'ın 8 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynayacağı Villerreal maçı için davetine olumlu dönüş yapmadı. Tecrübeli futbolcunun, ayrılık kararı nedeniyle kırgın olduğu öğrenildi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık ResmiMauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borç ödemek için kaldı: Galatasaray
KÖŞE YAZILARI

Borç ödemek için kaldı: Galatasaray'da hesap şaştı!

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray’a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi: Icardi sonrası teklifi hemen reddetti!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyonu!
Kaydet
Maradona'nın son sözleri mahkemede ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum!
Maradona'nın son sözleri mahkemede ortaya çıktı
Kaydet
ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.