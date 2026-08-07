Meteoroloji, İstanbul dahil 10 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, bazı illerde ise termometrelerin 40 dereceyi göreceği belirtildi. İşte Meteoroloji’nin son uyarıları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklık genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde sağanak yapış etkili olacak.

Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Ülke genelinde kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batı, Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, İstanbul’da ise hava sıcaklığının 32 derece olacağını belirterek sağanak uyarısı yaptı. Uyarıda “İstanbul parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak” denildi.

Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve az bulutlu 35 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 32 İzmir Az bulutlu ve açık 34 Bursa Parçalı ve az bulutlu 33 Adana Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 Antalya Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Samsun Parçalı ve çok bulutlu 30 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum Parçalı ve az bulutlu 31 Diyarbakır Az bulutlu ve açık 40

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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