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Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

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Meteoroloji, İstanbul dahil 10 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, bazı illerde ise termometrelerin 40 dereceyi göreceği belirtildi. İşte Meteoroloji’nin son uyarıları…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklık genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde sağanak yapış etkili olacak.

Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Ülke genelinde kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batı, Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, İstanbul’da ise hava sıcaklığının 32 derece olacağını belirterek sağanak uyarısı yaptı. Uyarıda “İstanbul parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak” denildi.

Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraParçalı ve az bulutlu35
İstanbulParçalı ve az bulutlu32
İzmirAz bulutlu ve açık34
BursaParçalı ve az bulutlu33
AdanaParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı35
AntalyaParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı32
SamsunParçalı ve çok bulutlu30
TrabzonParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
ErzurumParçalı ve az bulutlu31
DiyarbakırAz bulutlu ve açık40
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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