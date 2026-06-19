Milyonlarca öğrencinin aylardır hazırlandığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için kritik hafta sonu gelirken, sınava ilişkin dikkat çeken istatistikler de belli oldu. Peki, bu sene YKS'ye kaç kişi girecek 2026? İşte rakamlar...

Üç oturumdan oluşan YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde uygulanacak. Aynı gün öğleden sonra ise yabancı dil puanıyla tercih yapacak adaylar Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ter dökecek. Peki, bu sene YKS'ye kaç kişi girecek 2026?

Başvuran en yaşlı aday 87 yaşında! Bu sene YKSye kaç kişi girecek 2026?

BU SENE YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK 2026?

ÖSYM verilerine göre ilk oturum olan TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvuru yaptı. AYT oturumuna katılacak aday sayısı 1 milyon 627 bin 960 olarak açıklanırken, YDT'de ise toplam 203 bin 639 aday yer alacak.

Yabancı dil oturumunda en fazla başvuru İngilizce testine yapıldı. İngilizcenin ardından Arapça, Almanca, Rusça ve Fransızca testleri geliyor.

Başvuran en yaşlı aday 87 yaşında! Bu sene YKSye kaç kişi girecek 2026?

EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

2026 YKS sınavına başvuran en genç aday 16 yaşında, en yaşlı aday ise 87 yaşında.

Öte yandan 50 yaş ve üzerindeki aday sayısı 20 binin üzerine çıktı. En yoğun başvuru ise 18 yaş grubundan geldi.

Başvuru yapanların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar oluştururken, erkek aday sayısı 1 milyon 101 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Başvuran en yaşlı aday 87 yaşında! Bu sene YKSye kaç kişi girecek 2026?

SINAV İÇİN OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, yüksek güvenlikli sistemlerle korunan ÖSYM matbaa merkezinde hazırlandı. Yaklaşık 35 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı kesilen özel ekipler tarafından yürütülen süreçte, sınav evrakları karekodlu ve elektronik kilit sistemine sahip kutular içerisinde naklediliyor.

Toplam 531 araçla gerçekleştirilen sevkiyat boyunca güzergahlar anlık olarak takip ediliyor. Emniyet ve jandarma ekipleri de sınav evraklarının güvenli şekilde sınav merkezlerine ulaştırılması için görev yapıyor.

Başvuran en yaşlı aday 87 yaşında! Bu sene YKSye kaç kişi girecek 2026?

YKS'DE KAÇ KİŞİ GÖREV ALACAK?

Türkiye genelinde düzenlenecek YKS organizasyonunda 600 binden fazla görevli yer alacak. Üç oturum boyunca gözetmenler, bina sorumluları, emniyet personelleri ve diğer görevliler adayların sınavlarını sorunsuz şekilde tamamlayabilmesi için sahada olacak.

Güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 bin emniyet personelinin de görev yapacağı açıklandı.

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