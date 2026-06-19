Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte adaylar son hazırlıklarını tamamlarken, sınav günü kuralları ve gerekli belgeler de gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler ise sınav öncesi ''YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. 2026-YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan AYT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Yabancı dil puanıyla tercih yapacak adayların katılacağı YDT oturumu da 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? 2026 YKS sınavına geri sayım!

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU, RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan kurallara göre YKS sınav giriş belgesinin renkli olarak basılması yönünde bir zorunluluk bulunmuyor.

Adaylar YKS sınav giriş belgelerini siyah-beyaz ya da renkli şekilde yazdırabiliyor. Fakat belgenin üzerinde bulunan fotoğrafın, kimlik bilgilerinin ve sınav merkezi bilgilerinin net bir şekilde görünmesi büyük önem taşıyor.

Okunabilirliği düşük veya üzerinde bilgi kaybı bulunan belgeler sınav günü sorun yaşanmasına neden olabileceğinden, çıktı kalitesine dikkat edilmesi gerekiyor.

YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? 2026 YKS sınavına geri sayım!

YKS'DE KALEM, SİLGİ VE KALEMTIRAŞ DAĞITILACAK MI?

ÖSYM, sınav salonlarında kullanılacak temel kırtasiye malzemelerini adaylara kendisi temin ediyor. Bu nedenle öğrencilerin yanlarında kalem, silgi veya kalemtıraş getirmelerine gerek bulunmuyor.

Sınav sırasında her adaya içerisinde kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan set dağıtılıyor. Adayların yalnızca kendilerine verilen materyalleri kullanmaları gerekiyor.

YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? 2026 YKS sınavına geri sayım!

YKS SINAVINA HANGİ EŞYALARLA GİRİLEBİLİYOR?

YKS'nin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla sınav binalarında sıkı kurallar uygulanıyor. Adayların yanlarında yalnızca şeffaf ve etiketsiz pet şişe içerisinde su bulundurmalarına izin veriliyor. Bunun dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, elektronik cihazlar, yiyecek ve çeşitli kişisel eşyaların sınav alanına sokulmasına izin verilmiyor.

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