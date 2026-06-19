Milyonlarca adaya YKS öncesi son uyarılar: Sınav yerinizi gidin görün, geç kalma stresi yaşamamak için erken çıkın. Giriş belgesi ve kimliğinizi bugünden çantanıza koyun.

Milyonlarca adayın aylardır, hatta yıllardır büyük bir emek ve fedakârlıkla hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu yarın sabah Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlıyor.

Uzmanlar, artık ders çalışmayı ve test çözmeyi tamamen bırakıp zihinsel ve lojistik hazırlıklara odaklanma zamanı geldiğini vurguluyor.

Sınav sabahı herhangi bir aksilik veya hak kaybı yaşamamak için adayların son 24 saatte dikkat etmesi gereken kritik noktaların başında belge kontrolü geliyor. Sınav sabahı evden çıkarken yaşanacak bir telaşın bütün motivasyonunuzu etkilememesi için YKS Giriş Belgesi ve fotoğraflı kimlik kartı gibi geçerli bir kimlik belgesini hemen bugün çantanıza koymanız gerekiyor.

Giriş belgesinin üzerinde fotoğrafınızın görünür olması ve arkasında hiçbir karalama bulunmaması şartken; sürücü belgesi veya öğrenci kimliği gibi belgelerin sınav salonuna kabul edilmeyeceği unutulmamalı.

YKS öncesi son 24 saat uyarısı! Rotayı belirleyin evden erken çıkın

Adaylar saat 10.00’dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacak. Bu sebeple sınav günü okul önlerinde oluşacak muhtemel araç yoğunluğunu ve trafiği hesap ederek evden erken çıkmak, en geç saat 09.00 sularında sınav binasının önünde hazır bulunmak büyük riskleri ortadan kaldıracak.

Sınav binalarında güvenlik tedbirleri en üst seviyede tutulacağından adayların yanlarında bulunduracağı eşyalar da büyük önem arz ediyor.

YKS öncesi son 24 saat uyarısı! Rotayı belirleyin evden erken çıkın

Çanta, cüzdan, telefon, her türlü saat, takı, anahtarlık ve elektronik cihazların salonlara sokulması kesinlikle yasak. Sınav salonlarında duvar saati ile ÖSYM tarafından sağlanan kalem, silgi ve kalemtıraş hazır bulundurulacağı için adayların yanlarına sadece sınav giriş belgesi, kimlik kartı ve üzerindeki şeffaf ambalajı tamamen sökülmüş pet şişede su alması yeterli olacak. Son olarak uzmanlar, sınavdan önceki son akşam beslenme ve uyku düzeninde radikal değişiklikler yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

KORNA ÇALMA DİKKAT DAĞITMA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, adayları olumsuz etkilememek için ülke genelinde sınav saatlerinde şoförlerin mecburi olmadıkça ‘kornaya basmamaları’ yönünde karar aldıklarını bildirdi. Yiğiner, “Gereksiz korna, gençlerin dikkatini dağıtabilir. Bu konuda sürücülerimize ‘korna çalma, dikkat dağıtma’ çağrısında bulunduk” dedi.

YKS öncesi son 24 saat uyarısı! Rotayı belirleyin evden erken çıkın

BAKAN ÇİFTÇİ: 44 BİN 886 PERSONEL GÖREV YAPACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS’ye yönelik tedbirleri sosyal medya hesabından şöyle sıraladı:

20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring hâlinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin bütün tedbirler titizlikle uygulanacak. Sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacak. Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz sağlanacak. 355 Nüfus Müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir...

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