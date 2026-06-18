2,4 milyon aday için sınav güvenliğinde en üst seviye! Bakan Çiftçi YKS tedbirlerini açıkladı: 44 bin 886 personel görev başında olacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2 gün sonra gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi alınan önlemleri sıraladı. Sınav günü 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personelin görev alacağını belirten Çiftçi, 355 nüfus müdürlüğünün de açık olacağını duyurdu.
- Yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak.
- Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce kontrol edilecek, güvenlik, trafik ve gürültü tedbirleri uygulanacak.
- TC Kimlik Kartını kaybeden adaylar için sınav olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü sınav günlerinde hizmet verecek.
- Organize kopya girişimlerine karşı en üst seviyede tedbirler alınacak.
Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite hayaliyle gireceği 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı.
YKS İÇİN ALINAN TEDBİRLER NELER?
YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını duyurdu. Sosyal hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatarak, gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.
44 BİN 886 PERSONEL
Çiftçi, şunları söyledi:
Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK
Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti:
Sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağdur olmamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz.
KOPYA GİRİŞİMİNE MÜSAADE YOK
Bakan Çiftçi, organize kopya girişimleriyle sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı en üst seviyede tedbirler uygulanacağını belirtti.