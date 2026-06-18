Milyonlarca adayın katılacağı YKS öncesi son üç güne girilirken uzmanlar, bu sürecin artık akademik değil psikolojik hazırlık dönemi olduğunu vurguluyor. Yeni konu çalışmak yerine dinlenmenin, sınav yerini önceden görmenin ve stres yönetimine odaklanmanın başarıyı doğrudan etkilediği belirtiliyor.

MAHMUT ÖZAY- Milyonlarca üniversite adayının aylar süren maratonu bu hafta sonu tamamlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayımda artık son üç güne girilirken, uzmanlar bu sürecin akademik değil tamamen psikolojik ve lojistik hazırlık dönemi olduğuna dikkat çekti.

20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak birinci oturum Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 425 bin 628 aday başvururken, 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak. Aynı gün saat 15.45’te yapılacak Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde toplam 203 bin 639 aday ter dökecek. Bu yıl YKS’ye ilk defa başvuran aday sayısı 921 bin 248...

YKS için geri sayım! 4 yıllık birikimlerinize güvenin : Artık deneme değil sakinlik zamanı

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Uzmanlar, son haftada yoğun soru çözmenin ve art arda deneme sınavlarına girmenin faydadan çok zarar verdiğini vurgulayarak, adayların dört yıllık birikimlerine güvenmeleri ve sınava dinlenmiş bir zihinle girmeleri gerektiğini belirtti.

Heyecanın son derece doğal olduğunu ifade eden eğitimciler, önemli olanın bu duyguyu kontrol edebilmek olduğunu söyledi. Uzun sorunun her zaman zor, kısa sorunun ise her zaman kolay olmadığına dikkat çekilirken, adayların önyargıyla hareket etmemesi, süreyi son ana kadar kullanması ve sınavdan erken çıkmaması önerildi.

YKS için geri sayım! 4 yıllık birikimlerinize güvenin : Artık deneme değil sakinlik zamanı

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Cumartesi günü yapılan TYT beklendiği gibi geçmese bile öğrencilerin pazar günkü AYT’ye odaklanmaları gerektiği belirtiliyor; çünkü AYT’de öğrencinin akademik bilgi düzeyi ölçülüyor ve bilgisine güvenen aday soruları daha rahat çözebiliyor.

Kalemi bırakma zamanının geldiğini belirten uzmanlar, son üç günde yeni ve ağır konulara çalışmanın yalnızca kaygıyı artıracağı uyarısında bulundu. Sınav yerinin önceden görülmesi, ulaşım planının yapılması, uyku düzeninin sınav saatine göre ayarlanması ve beslenmede riskli tercihlerden kaçınılması önerildi. Sınav giriş belgesi ile geçerli kimliğin şimdiden hazırlanması gerektiği hatırlatılırken, ailelere de bu kritik süreçte baskı yerine destekleyici bir tutum sergilemeleri çağrısı yapıldı.

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