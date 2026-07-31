Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, teknik direktör Fatih Tekke'ye övgüler dizdi. Tecrübeli kaleci, "Hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın kampında soruları cevapladı.

Kampın iyi gittiğini ve gayet iyi çalıştıklarını belirten Onana, "Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Takımımız birlik olmuş durumda. Bu da çok önemli. Önümüzde zorlu, uzun bir sezon olacak. Gayet iyi çalışıyoruz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Geçen sezon sonunda "Görev tamamlandı." şeklinde sosyal medyadan verdiği mesajın bir ayrılık gibi algılanmaması gerektiğini anlatan Onana, şunları söyledi:

"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgi için teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı elde edildiyse, bu onların sevgisi ve desteği sayesinde mümkün oldu. Sezon sonunda 'Görev tamamlandı.' demiştim çünkü geçen sezonki hedefimiz başarılı olmak ve bir kupa kazanmaktı. Benim için görevimizi tamamlamak, takım olarak bir kupa kazanıp başarılı olmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de takım adına güzel bir sezon geçirdik. Kupa görevini tamamlamıştık."

"BAŞKANIMIZ SÖZÜNDE DURAN BİRİSİ"

Deneyimli kaleci Trabzon'a geri dönüş sürecindeki düşüncelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geri dönüş kararım çok basit oldu. Kupayı kazandığımız anda Ertuğrul başkanımız sahada yanıma gelip, 'Andre, 1 yıl daha kalmanı istiyorum.' dedi. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim. Çünkü başkanımız sözünde duran birisi. Bana bu talebi iletmişti ben de zaten mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım."

Bu sezonun geçen sezona göre çok daha zor olacağına dikkati çeken Onana "Daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler daha fazla bize odaklanacak. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir, zorluklar yaşayabiliriz. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarımız, taraftarlarımız herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı, daha iyisini de yapacak. Zorluklar için de hazırız." dedi.

Onana, Fatih Tekke'yi öve öve bitiremedi: Taktiksel anlamda bir çılgın

"EN ÇOK YAPMAYA ÇALIŞTIĞIM ŞEY TADINI ÇIKARMAK"

Onana, kalede rahat olmasına ilişkin olarak da "Tecrübe diyebilirim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi elit seviyede, bu seviyelerde çok uzun süredir oynuyorum. Yaklaşık 10-12 yıl oldu bu seviyelerde oynuyorum. Buna benzer birçok maç oynadım. Bu seviyelerde çok maç oynamış olmak da size bir sakinlik getiriyor ama benim en çok yapmaya çalıştığım şey tadını çıkarmak." diye konuştu.

Maç içerisinde rakip takımın kendilerine nasıl pres yaptığını, hangi tarafa bastığını, baskının birebir gelip gelmediğini, hangi yönde boşluk olduğunu görmeye çalıştığını aktaran Onana, "Bunu görürken de tadını çıkarmaya, eğlenmeye çalışıyorum maç içinde. Ama sadece bu benim başarım değil, bu sakinliği bana veren takım arkadaşlarım. Çünkü takım arkadaşlarımın mücadelesi, onların boşa çıkması, doğru alanları değerlendirmesi olmasa benim de bu konuda başarılı olmam mümkün değil. Kalede bu kadar sakin kalabilmem mümkün değil. Aynı zamanda tabii ki onların bana karşı gösterdiği güven de beni ayrıca kalede daha da sakin kalmaya itiyor." ifadelerini kullandı.

Onana, Fatih Tekke'yi öve öve bitiremedi: Taktiksel anlamda bir çılgın

"KİMSENİN YERİ DOLDURULAMAZ DEĞİL"

Onana, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleyi devralmasına ilişkin bir soru üzerine ise şu cevabı verdi:

"Futbolda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, Onana olsun ya da benden sonra gelecek kaleci olsun. Herhangi bir oyuncunun ya da herhangi bir pozisyondaki ismin yeri doldurulabilir. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir; Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, A Milli Takım'ın kalesini koruyan ve bu takımla çok önemli başarılara imza atmış büyük bir kaleci. Kendimi değerlendirecek olursam ben de kariyerimde önemli başarılar elde etmiş bir kaleciyim. Ancak ne ben ne Uğurcan ne de başka biri vazgeçilmez değildir. Ben de bu takımdan ayrıldığımda mutlaka yerim dolacaktır."

Trabzonspor'un kalesinde geleceğe yönelik önemli isimlerin bulunduğunu da belirten Onana, "Bu isimler Erol Can, Ahmet ve Onuralp. Çok değerli, çok genç kaleciler. Uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruyacaklarına inanıyorum. Taraftarlar da emin olsun; Trabzonspor'un kalesi uzun yıllar emin ellerde olacak. Gerçekten çok başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi.

Onana, geleceğe yönelik planlarının bulunduğunu belirterek, "Planlar her zaman yapılır ancak hayat her zaman planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Bu hayatta bir hafta, hatta bir saat sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bir yıl sonrasına ilişkin elbette planlarım ve düşüncelerim var ama gelecekte neler olacağını öngörmek mümkün değil." diye konuştu.

Onana, Fatih Tekke'yi öve öve bitiremedi: Taktiksel anlamda bir çılgın

"TAKTİKSEL ANLAMDA BİR ÇILGIN"

Onana, teknik direktör Fatih Tekke'den övgüyle söz ederek şunları aktardı:

"Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim, hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu tamamen olumlu anlamda söylüyorum. Geçen sezon taktiksel anlayışıyla bize bir kupa kazandırdı. Futbol konusunda çok net fikirleri var ve bunları anlatmaktan ya da uygulamaktan çekinmeyen biri. Risk almaktan korkmuyor, oyundan korkmuyor ve yapılması gereken her şeyi yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmaktan büyük keyif alıyorum."

Fatih Tekke için "Hem kendi adıma iyi bir arkadaş hem de çok iyi bir antrenör." diyen Onana, "Burada ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu yıl da olabilir, sonraki yıl da. Ne kadar birlikte çalışacağımız belli değil. Ancak hocamı her zaman iyi hatırlayacağım. Kendisine her zaman en iyi dileklerimi iletiyor ve nerede olursam olayım başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası