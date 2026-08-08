Çekmeköy’de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olay yerine gelen ekipler risk tespiti yaparken, bitişikteki 5 katlı binada yaşayan 32 kişiyi tedbir amacıyla güvenli bir şekilde tahliye etti.

Dün saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241. Sokak’ta temel kazı çalışmaları devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.

Yaşanan kısmi toprak kaymasıyla birlikte inşaatın yanındaki bina sakinleri panik içinde sokağa fırladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'da yürekler ağza geldi! İnşaatın istinat duvarı çöktü: Yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı

5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin binada gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla 5 katlı binada oturan 32 kişi tahliye edildi.

İstanbul'da yürekler ağza geldi! İnşaatın istinat duvarı çöktü: Yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı

Geceyi yakınlarının yanında geçirecekleri öğrenilen apartman sakinlerinin, istinat duvarındaki onarım ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine dönebileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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