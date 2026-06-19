Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | “Şarkılarla Memleket Tarihi” konseri
Kültür-sanat dünyasında önümüzdeki günlerde sergi, film festivali ve konserlerden oluşan yoğun bir program sanatseverleri bekliyor.
MURAT ÖZTEKİN - Rahmi M. Koç Müzesi, Koç Üniversitesi Ebru Kulübü ve Koç Üniversitesi Resim Kulübü yıl sonu sergilerini sanatseverlerle buluşturuyor.
- ENKA Açıkhava Tiyatrosu bu yaz kapılarını, 3 Temmuz akşamı Mor ve Ötesi’nin gerçekleştireceği akustik performansla açacak.
- İstanbul’un hafızasında yer etmiş şarkılar, “Şarkılarla Memleket Tarihi” konseriyle, 21 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yankılanacak.
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